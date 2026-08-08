Юрист назвала главный признак плохого товара

08 августа 2026, 13:14

Юрист Аламова: у плохого товара переклеивают дату

Фото: istockphoto/Minerva Studio

Доцент Университета управления «ТИСБИ» Светлана Аламова рассказала, как быстро оценить свежесть и подлинность продукта еще на этапе выбора в магазине. Об этом пишет «Прайм».





По словам специалиста, большинство проблем — от поддельного состава до нарушения условий хранения — можно заметить в первые полминуты после того, как взял товар в руки. Юрист предупреждает: недобросовестные продавцы нередко маскируют просрочку с помощью переклеенных этикеток. Оригинальная заводская маркировка, как правило, наносится лазером или несмываемой краской, тогда как наклейка сверху с пузырями или неровными краями — явный признак подмены даты.



Также в числе ключевых маркеров — состав продукта. В сливочном масле, например, должны значиться сливки и молочный жир, а не растительные аналоги. При этом Аламова советует всегда изучать первые строчки списка ингредиентов, которые перечислены в порядке убывания их массовой доли.



Вздутая крышка, следы подтеков или лед внутри пачки свидетельствуют о нарушении температурного режима. Особого внимания требуют скоропортящиеся категории — мясо, рыба и яйца: здесь стоит оценивать цвет, консистенцию и запах. Поводом для настороженности должны стать и холодильные витрины с наледью или продукты, разложенные вне предназначенных мест.



Таким образом, за 30 секунд покупатель может успеть проверить:

