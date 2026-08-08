Юрист назвала главный признак плохого товара
Доцент Университета управления «ТИСБИ» Светлана Аламова рассказала, как быстро оценить свежесть и подлинность продукта еще на этапе выбора в магазине. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, большинство проблем — от поддельного состава до нарушения условий хранения — можно заметить в первые полминуты после того, как взял товар в руки. Юрист предупреждает: недобросовестные продавцы нередко маскируют просрочку с помощью переклеенных этикеток. Оригинальная заводская маркировка, как правило, наносится лазером или несмываемой краской, тогда как наклейка сверху с пузырями или неровными краями — явный признак подмены даты.
Также в числе ключевых маркеров — состав продукта. В сливочном масле, например, должны значиться сливки и молочный жир, а не растительные аналоги. При этом Аламова советует всегда изучать первые строчки списка ингредиентов, которые перечислены в порядке убывания их массовой доли.
Вздутая крышка, следы подтеков или лед внутри пачки свидетельствуют о нарушении температурного режима. Особого внимания требуют скоропортящиеся категории — мясо, рыба и яйца: здесь стоит оценивать цвет, консистенцию и запах. Поводом для настороженности должны стать и холодильные витрины с наледью или продукты, разложенные вне предназначенных мест.
Таким образом, за 30 секунд покупатель может успеть проверить:
- способ нанесения даты изготовления;
- целостность упаковки и отсутствие вздутия;
- состав продукта;
- очередность приобретения скоропортящихся товаров (их стоит брать в самом конце);
- сомнительную позицию — по штрих-коду.