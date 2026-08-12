«Страшнее смерти»: Стало известно, почему зрители предвзято относятся к артистическим династиям

12 августа 2026, 11:39

Психоаналитик Смолярчук: зрители негативно относятся к артистическим династиям

Фото: iStock/aerogondo

Статья посвящена двойным стандартам восприятия артистических династий. Эксперт анализирует, как ранняя публичность закаляет характер звездных детей, но при этом делает их мишенью для критики.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что общество свято чтит трудовые династии врачей и учителей, но стоит ребенку знаменитости выйти на сцену, как зритель включает режим «санитаров леса»: он ищет ошибки, ловит фальшь и злорадствует при любой неудаче.





«Это страх быть обманутым "блатным" талантом. Но те единицы, которые выдерживают это давление и доказывают свое право блистать, заслуживают восхищения больше, чем их знаменитые родители. Публика, народ благодарный с одной стороны, но жестокий и злопамятный. Стоит только уступиться — и тебя тут же начнут критиковать. Стоит пропасть на какое-то время — и тебя уже забыли. А для человека публичного забвение страшнее смерти», — отметила она.

«Жизнь звездных родителей становится продолжением жизни детей», — резюмировала Смолярчук.