«Запрыгнуть в последний вагон»: Психоаналитик объяснила, что на самом деле происходит с Дмитрием Дибровым

22 июня 2026, 19:31

Психоаналитик Смолярчук: Дмитрий Дибров проживает глубинный психологический слом

Фото: iStock/Евгений Одиноков

Телеведущий Дмитрий Дибров продолжает оставаться в центре внимания публики. Известно, что в субботу вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время в клубе, где активно общался с молодыми женщинами и даже предложил одной из них отправиться с ним в загородный дом. Однако веселье неожиданно закончилось: шоумен упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали перелом руки. Несмотря на настояния врачей о необходимости оперативного лечения, телеведущий сбежал из больницы вместе с двумя женщинами из того самого ночного клуба.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что поведение Диброва — это не хулиганство, а отчаянная попытка «вписаться».



По ее словам, Дмитрий Дибров, привыкший быть в центре внимания, столкнулся с тройным ударом судьбы. Увольнение с «Первого канала» (пусть и временное, но болезненное), уход жены Полины к соседу-миллиардеру и общественное обсуждение его личной драмы. Странное поведение телеведущего объясняется тремя факторами:





Возрастной кризис

«В возрасте старше шестидесяти пяти лет у мужчины начинается последний депрессивный период, когда он начинает осознавать, что жизнь в общем прожита. Мужчина остро чувствует, что пик его привлекательности и силы остался позади», — объяснила эксперт.

Неожиданный ресурс

«Парадоксально, но именно скандал вокруг развода всколыхнул в нём спящие ресурсы: он почувствовал, что, оказывается, ещё кому-то нужен и интересен», — отметила психоаналитик, говоря о реакции публики на события его личной жизни.

Попытка вскочить в «последний вагон»

«Потеряв семью и работу, Дибров решил доказать себе, что ещё способен быть на волне. Своим поведением он пытался "вписаться", запрыгнуть в уходящий, ускользающий последний вагон. Я искренне убеждена, что он по своей природе человек, не склонный к агрессии, к хулиганским действиям, которые нарушают этикет», — подчёркивает специалист. Его поведение трактуется как неуклюжая попытка взбодрить себя», — объяснила Ирина Смолярчук.