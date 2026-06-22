«Запрыгнуть в последний вагон»: Психоаналитик объяснила, что на самом деле происходит с Дмитрием Дибровым
Телеведущий Дмитрий Дибров продолжает оставаться в центре внимания публики. Известно, что в субботу вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время в клубе, где активно общался с молодыми женщинами и даже предложил одной из них отправиться с ним в загородный дом. Однако веселье неожиданно закончилось: шоумен упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали перелом руки. Несмотря на настояния врачей о необходимости оперативного лечения, телеведущий сбежал из больницы вместе с двумя женщинами из того самого ночного клуба.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что поведение Диброва — это не хулиганство, а отчаянная попытка «вписаться».
По ее словам, Дмитрий Дибров, привыкший быть в центре внимания, столкнулся с тройным ударом судьбы. Увольнение с «Первого канала» (пусть и временное, но болезненное), уход жены Полины к соседу-миллиардеру и общественное обсуждение его личной драмы. Странное поведение телеведущего объясняется тремя факторами:
- Возрастной кризис
«В возрасте старше шестидесяти пяти лет у мужчины начинается последний депрессивный период, когда он начинает осознавать, что жизнь в общем прожита. Мужчина остро чувствует, что пик его привлекательности и силы остался позади», — объяснила эксперт.
- Неожиданный ресурс
«Парадоксально, но именно скандал вокруг развода всколыхнул в нём спящие ресурсы: он почувствовал, что, оказывается, ещё кому-то нужен и интересен», — отметила психоаналитик, говоря о реакции публики на события его личной жизни.
- Попытка вскочить в «последний вагон»
«Потеряв семью и работу, Дибров решил доказать себе, что ещё способен быть на волне. Своим поведением он пытался "вписаться", запрыгнуть в уходящий, ускользающий последний вагон. Я искренне убеждена, что он по своей природе человек, не склонный к агрессии, к хулиганским действиям, которые нарушают этикет», — подчёркивает специалист. Его поведение трактуется как неуклюжая попытка взбодрить себя», — объяснила Ирина Смолярчук.
Она добавила, что подобное поведение может свидетельствовать о состоянии изменённого сознания, что требует вмешательства врачей. Но в данном случае речь идёт скорее о глубинном психологическом сломе.