«Будет вампиром»: Психоаналитик рассказала, как состояние Лерчек может сказаться на детях

14 апреля 2026, 19:24

Психоаналитик Смолярчук: Лерчек может питаться от детей ресурсностью, как вампир

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

На долю экс-супругов Чекалиных выпало немало испытаний. Однако один из важных вопросов в информационном поле: как быть с детьми?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что детям Лерчек и Чекалина лучше пока отдалиться от матери, находясь в теплой привычной обстановке, чтобы сохранить свои внутренние опоры.





«Валерия находится в полном нересурсном состоянии — беды пришли к ней со всех сторон. Она истерзана травлей, болезнью, родами, и в силу своей вымотанности и выгорания, будет пытаться от детей получить ресурсность, то есть запитаться ласковым взглядом, теплом, радушием», — сказала эксперт.

«Если говорить языком эзотерики, то она сейчас будет вампиром, который не отдаёт, как обычно требуется от матери, а получает. Ей нужно присутствие специалистов и полный покой, чтобы потом дать детям самое лучшее», — объяснила Смолярчук.

«Они будут вынуждены в одночасье повзрослеть, ради того, чтобы спасти и поддержать свою обрушившуюся мать. Дальше они станут чёрствыми, не прожив до конца своё детство, начнут чудить. А потом, лет в 30, пустятся во все тяжкие. То есть полное асоциальное поведение», — поделилась собеседница.