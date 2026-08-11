«Не поддадутся травле»: Психоаналитик рассказала, как на детях Воли и Утяшевой скажется первая работа на ТВ

11 августа 2026, 12:35

Психоаналитик Смолярчук: дети Павла Воли и Утяшевой не поддадутся травле

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: тг-канал @utiashevaliasan)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева привлекли своих детей, Роберта и Софию, к работе над телевизионным проектом и вручили им за это денежное вознаграждение. По словам артистов, Роберт и София тестировали испытания, которые впоследствии предстояло проходить участникам шоу, приносили воду членам съёмочной группы, помогали разматывать кабели и выполняли другие поручения. Кроме того, дети Воли и Утяшевой приняли участие в рекламных съёмках проекта.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что дети артистов, спортсменов, людей шоу-бизнеса с измальства стремятся напоказ проявляться. Они нуждаются во внимании, чтобы себе и родителям доказать: «Смотрите, я как вы».





«Это основной вид психической деятельности ребенка – присоединиться и подражать родителю. Вот эта ранняя публичность и вовлеченность в публичную жизнь родителей делают ребенку очень хорошую психическую иммунизацию против травли, завистников и недоброжелателей. Они слышат разговоры за спиной про своих родителей. Они видят, как мама соблюдает правила, занимается спортом, работает по ночам. Поэтому травля таким детям не страшна в школе — они с малолетства учатся держать лицо», — сказала она.