«Не поддадутся травле»: Психоаналитик рассказала, как на детях Воли и Утяшевой скажется первая работа на ТВ
Павел Воля и Ляйсан Утяшева привлекли своих детей, Роберта и Софию, к работе над телевизионным проектом и вручили им за это денежное вознаграждение. По словам артистов, Роберт и София тестировали испытания, которые впоследствии предстояло проходить участникам шоу, приносили воду членам съёмочной группы, помогали разматывать кабели и выполняли другие поручения. Кроме того, дети Воли и Утяшевой приняли участие в рекламных съёмках проекта.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что дети артистов, спортсменов, людей шоу-бизнеса с измальства стремятся напоказ проявляться. Они нуждаются во внимании, чтобы себе и родителям доказать: «Смотрите, я как вы».
«Это основной вид психической деятельности ребенка – присоединиться и подражать родителю. Вот эта ранняя публичность и вовлеченность в публичную жизнь родителей делают ребенку очень хорошую психическую иммунизацию против травли, завистников и недоброжелателей. Они слышат разговоры за спиной про своих родителей. Они видят, как мама соблюдает правила, занимается спортом, работает по ночам. Поэтому травля таким детям не страшна в школе — они с малолетства учатся держать лицо», — сказала она.
По словам эксперта, если детей артистов поместить в среднестатистическую семью, где родители живут в режиме 5/2, то они заскучают и начнут чудить — буквально искать приключения, чтобы разрядить напряжение.
«Дети с большой радостью поднимаются ни свет ни заря, едут с родителями. Сначала для того, чтобы где-то на галерке ночевать на стульчиках, есть недожаренную котлетку, но быть рядом. А потом они вгрызаются в эту жизнь и становятся ее продолжением. Кто, как не ребенок в актерской среде, научится этому ремеслу наилучшим образом», — объяснила Смолярчук.