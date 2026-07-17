«Страшные последствия»: Врач назвала ошибки в оказании первой помощи при фитоотравлениях

17 июля 2026, 16:05

Врач Зайниддинова: при фитоотравлениях нельзя самостоятельно вызывать рвоту

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Летом отравиться на дачном участке кажется обычным делом. Однако зачастую это приводит к больничным койкам и испорченным каникулам. Что делать, если заметили симптомы отравления садовыми растениями?





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» отметила, что существуют так называемые запрещенные приемы первой помощи. Многие родители действуют по старым «бабушкиным» методам, но в случае с растительными ядами это смертельно опасно.





«Если помощь не была оказана сразу или она была оказана некорректно, например, родители начали яростно вызывать рвоту, давать выпить обильно марганцовку или соленую воду, а иногда просто вливают подсолнечное или оливковое масло ложками, то последствия могут быть самыми страшными. Любые манипуляции лишние — они могут быть опасны», — предупредила врач.

«Две основные возрастные группы, которые чаще всего страдают от фитоотравлений: малыши трех-четырех лет, которые воспринимаются взрослыми уже как самостоятельные, и подростки. Первые часто в одиночку гуляют по дачному участку, а вторые, находясь в пубертате, очень часто хвастают друг перед другом своим бесстрашием. С ними необходимо много разговаривать о том, что храбрость — это помогать тому, кто попал в беду, а не причинять себе вред», — уточнила Зайниддинова.