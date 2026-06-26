Для педиатров Подмосковья провели более 100 тренингов против выгорания
Свыше 100 бесплатных специализированных психологических тренингов, направленных на снижение профессионального выгорания, организовали для педиатров Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Занятия проводят специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства.
«Главной целью тренингов является психологическая поддержка медработников. Им помогают снизить уровень напряжения и тревожности и восстановить внутренние ресурсы. С начала 2026 года в Подмосковье провели 104 таких тренинга. В них приняли участие около тысячи человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Тренинги проводятся очно в группах. Кроме того, врач может получить индивидуальную психологическую консультацию.