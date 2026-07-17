Врач назвал пять причин ночной потливости
Врач общей практики Амир Хан предупредил, что ночная потливость может указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет издание Daily Mirror.
По мнению эксперта, ночная потливость может быть вызвана менопаузой, перименопаузой, различными инфекциями, такими как туберкулез и ВИЧ, определенными видами рака, например, лимфомой, а также синдромом обструктивного апноэ сна, изменениями уровня сахара в крови или проблемами с щитовидной железой. Врач подчеркнул, что если вы просыпаетесь ночью полностью мокрым, это может быть не просто дискомфортом, а серьезным сигналом тревоги.
Хан также отметил, что редкие случаи ночной потливости, особенно в жаркий день или при слишком высокой температуре в комнате, обычно не представляют угрозы. Однако если этот симптом возникает регулярно и сопровождается потерей веса, повышенной температурой, усталостью, увеличением лимфатических узлов или другими настораживающими признаками, специалист рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу.
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