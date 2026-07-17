Врач назвал пять причин ночной потливости

17 июля 2026, 08:16

Врач Амир Хан: Ночная потливость может указывать на рак и заболевания щитовидки

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что ночная потливость может указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет издание Daily Mirror.