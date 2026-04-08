08 апреля 2026, 12:30

В 2026 году Страстная, или Великая, пятница выпадает на 10 апреля. Этот день приходится на последнюю неделю Великого поста и предшествует Пасхе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда Страстная пятница в 2026 году Почему меняются даты Пасхи и Страстной пятницы Что такое Страстная неделя Кратко о Пасхе История и суть Великой пятницы Что нужно делать в Страстную пятницу О чем молиться, как поститься в Страстную пятницу Как поститься в Страстную пятницу Что запрещено в Страстную пятницу Можно ли печь куличи к Пасхе в Страстную пятницу

Когда Страстная пятница в 2026 году

Почему меняются даты Пасхи и Страстной пятницы

Основные правила:

Пасха всегда празднуется в воскресенье;

Дата определяется как первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия;

У православных используется юлианский календарь, у католиков — григорианский, поэтому даты часто не совпадают.

Что такое Страстная неделя

Кратко о Пасхе

История и суть Великой пятницы

Что нужно делать в Страстную пятницу

Соблюдать самый строгий пост;

По возможности воздерживаться от пищи до выноса плащаницы в храме;

Употреблять только воду и хлеб;

Посвящать день молитве, тишине и размышлению о страданиях Христа;

Помогать близким и нуждающимся;

Посещать богослужение.

О чем молиться, как поститься в Страстную пятницу

Просят прощения за свои грехи;

Благодарят Спасителя за искупительную жертву;

Молятся о даровании сил достойно пройти путь поста и духовной подготовки к Пасхе;

Обращаются с просьбами о здоровье, мире в семье, укреплении веры, помощи в жизненных трудностях;

Особое внимание уделяется молитвам перед Святой Плащаницей, которая выносится на вечерне.

Как поститься в Страстную пятницу

Это день самого строгого поста в году:

По церковному уставу желательно полностью воздерживаться от пищи до выноса Плащаницы (примерно до 15–16 часов);

После выноса Плащаницы разрешается только сухоядение: хлеб, сырые овощи и фрукты, вода, орехи, мёд. Горячая и варёная пища не употребляется;

В современной приходской практике допускается частичное ограничение — главное, чтобы пища была максимально простой и постной, без излишеств.

Что запрещено в Страстную пятницу

Веселиться, устраивать праздники и шумные развлечения;

Заниматься, по народной традиции, земледельческими и кузнечными работами;

Женщинам, по обычаю, шить и вязать;

Откладывать домашние дела на этот день — считалось, что их лучше завершить в Великий четверг.

Можно ли печь куличи к Пасхе в Страстную пятницу