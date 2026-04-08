Страстная пятница 10 апреля 2026 года: смысл дня, что можно делать, пост, строгие запреты и православные традиции
В 2026 году Страстная, или Великая, пятница выпадает на 10 апреля. Этот день приходится на последнюю неделю Великого поста и предшествует Пасхе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Когда Страстная пятница в 2026 годуВ 2026 году православные и католики встретят Страстную пятницу в разные дни. Этот день завершает шестую неделю Великого поста. Православная Пасха наступит 12 апреля. Поэтому верующие восточного обряда будут чтить память крестных страданий Христа 10 апреля.
Католическая церковь отметила Светлое Воскресение раньше — 5 апреля. Соответственно, для западных христиан Страстная пятница пришлась на 3 апреля. Иногда даты празднования совпадают. Например, в 2025 году и православные, и католики отмечали Пасху 20 апреля. Тогда и день скорби пришелся на одну дату.
Почему меняются даты Пасхи и Страстной пятницыДата Пасхи — переходящая и зависит от лунно-солнечного календаря.
Основные правила:
- Пасха всегда празднуется в воскресенье;
- Дата определяется как первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия;
- У православных используется юлианский календарь, у католиков — григорианский, поэтому даты часто не совпадают.
Что такое Страстная неделяСтрастная неделя (Страстная седмица) — последняя неделя Великого поста перед Пасхой. В 2026 году она длится с 6 по 11 апреля. Это время особого духовного напряжения, молитв и воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии и погребении. Каждый день недели имеет своё значение и особые богослужения.
Кратко о ПасхеПасха — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью и воскресение Иисуса Христа. Празднование начинается с ночной службы, крестного хода и продолжается Светлой седмицей — семью днями радости и особых традиций.
История и суть Великой пятницыСогласно Евангелию, в пятницу Иуда предал Иисуса, и его привели на суд к Понтию Пилату. Прокуратор понимал, что обвинения несправедливы, но все равно отправил Спасителя на казнь. На Голгофу Христос сам нес крест по улицам Иерусалима под охраной стражи. Вместе с ним распяли двух разбойников, и один из них перед смертью раскаялся. На третий день после распятия Иисус воскрес. С тех пор христиане отмечают Пасху как главный праздник.
В Страстную пятницу службы напоминают верующим о страданиях Христа, его кончине и погребении. В православных храмах днем совершают вечерню, поют особый канон и выносят плащаницу. Затем ее ставят в центре церкви почти на три дня. У католиков в этот день проходит Крестный путь и вечерняя служба Страстей Господних.
Что нужно делать в Страстную пятницу
- Соблюдать самый строгий пост;
- По возможности воздерживаться от пищи до выноса плащаницы в храме;
- Употреблять только воду и хлеб;
- Посвящать день молитве, тишине и размышлению о страданиях Христа;
- Помогать близким и нуждающимся;
- Посещать богослужение.
О чем молиться, как поститься в Страстную пятницуВ этот день все молитвы посвящены воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Верующие:
- Просят прощения за свои грехи;
- Благодарят Спасителя за искупительную жертву;
- Молятся о даровании сил достойно пройти путь поста и духовной подготовки к Пасхе;
- Обращаются с просьбами о здоровье, мире в семье, укреплении веры, помощи в жизненных трудностях;
- Особое внимание уделяется молитвам перед Святой Плащаницей, которая выносится на вечерне.
Как поститься в Страстную пятницуЭто день самого строгого поста в году:
- По церковному уставу желательно полностью воздерживаться от пищи до выноса Плащаницы (примерно до 15–16 часов);
- После выноса Плащаницы разрешается только сухоядение: хлеб, сырые овощи и фрукты, вода, орехи, мёд. Горячая и варёная пища не употребляется;
- В современной приходской практике допускается частичное ограничение — главное, чтобы пища была максимально простой и постной, без излишеств.
Что запрещено в Страстную пятницу
- Веселиться, устраивать праздники и шумные развлечения;
- Заниматься, по народной традиции, земледельческими и кузнечными работами;
- Женщинам, по обычаю, шить и вязать;
- Откладывать домашние дела на этот день — считалось, что их лучше завершить в Великий четверг.
Можно ли печь куличи к Пасхе в Страстную пятницуПечь куличи в Страстную пятницу можно, но с некоторыми оговорками. Строгого церковного запрета на выпечку куличей в этот день нет. Однако Страстная пятница — время скорби и молитв, когда верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. В этот день важно не заменять духовные дела бытовыми хлопотами. Главное — не пропускать богослужения, особенно вынос Плащаницы и связанные с этим службы.
Традиционно куличи пекут в Чистый четверг (в 2026 году — 9 апреля), но если по каким-то причинам не успели, допустимо печь их утром в Страстную пятницу, желательно после посещения храма и выноса Плащаницы. Также можно печь куличи в Великую субботу, но это уже последний день перед Пасхой.
Важно помнить: в Страстную пятницу не принято пробовать готовую выпечку и другие пасхальные угощения до наступления Пасхи.