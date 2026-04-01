В России могут закрепить «пасхальный понедельник» на федеральном уровне

01 апреля 2026, 18:26

Фото: iStock/Almaje

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести «пасхальный понедельник» на территории всей России.





По его словам, Пасха является главным праздником православного мира, который для миллионов россиян начинается с ночной службы и продолжается семейной трапезой. Поэтому необходимо дать возможность на следующий день спокойно прийти в себя.



Общественник напомнил, что в ЛНР, ДНР, Крыму и Севастополе 13 апреля сделали выходным днём в связи с Пасхой, однако в других регионах этого не произошло.





«Если выходной предоставляется в одном субъекте, он должен предоставляться и в остальных. Иначе получается несправедливость: одни могут спокойно встретить праздник и отдохнуть, а другие — сразу бежать на работу», — подчеркнул Иванов в разговоре с Life.ru.