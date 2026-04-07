Россиянам назвали дневную норму пасхальных куличей и яиц
Во время Пасхи важно обращать внимание на рацион, чтобы избежать дискомфорта из-за чрезмерного потребления куличей и яиц. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Кулич — это высококалорийный продукт, богатый сахаром, сливочным маслом и мукой. В 100 граммах кулича содержится в среднем от 350 до 450 килокалорий. При малоподвижном образе жизни частое употребление этого продукта может привести к быстрому набору веса. Специалисты также предупреждают, что большое количество быстрых углеводов создаёт значительную нагрузку на поджелудочную железу.
В Роскачестве советуют не превышать норму в 150–200 граммов кулича в день. Это примерно два-три небольших кусочка толщиной около сантиметра, объяснили эксперты.
Что касается яиц, основным ограничением является содержание холестерина в желтке. В одном яйце содержится около 200–250 миллиграммов холестерина. Для здорового взрослого человека максимальная безопасная суточная норма составляет до 300 миллиграммов. Поэтому не рекомендуется съедать более двух яиц в день, учитывая холестерин из других продуктов, подчеркнули специалисты. Это касается как отдельно варёных яиц, так и яиц, используемых в куличе.
