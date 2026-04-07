Россиянам назвали дневную норму пасхальных куличей и яиц

07 апреля 2026, 08:38

Роскачество рекомендовало съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Во время Пасхи важно обращать внимание на рацион, чтобы избежать дискомфорта из-за чрезмерного потребления куличей и яиц. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.