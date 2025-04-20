Диетолог раскрыла неожиданную опасность пасхальных куличей

Отказ россиян от готовки в домашних условиях в пользу доставок еды обусловлен осложнением жизни и ее ритма. Об этом заявила психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская. По ее словам, еще 10 лет назад люди часто готовили вместе и делились рецептами, но обстоятельства быстро изменились.