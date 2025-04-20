Диетолог раскрыла неожиданную опасность пасхальных куличей

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Пасхальные куличи, приготовленные по традиционным рецептам, содержат много белков, жиров и сахара, потому при переедании создают большую нагрузку на поджелудочную железу и печень. Об этом заявила врач-диетолог Людмила Дегтярева. По ее словам, при выходе из поста следует ограничиться одним яйцом, кусочком кулича и небольшим количеством творожной пасхи.
«Традиционно куличи готовят с добавлением натуральных консервантов вроде меда или взбитых белков. Такие изделия долго сохраняют свежесть, но важно правильно их хранить: избегать попадания влаги и открытых пространств», – добавила эксперт в беседе с «Петербургским дневником».В свою очередь протоиерей Александр Ильяшенко рассказал, в какие цвета можно красить яйца на Пасху. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что есть церковные правила и православные предписания, а есть традиции, не имеющие такого большого значения. По его словам, россияне вольны сами выбирать, в какой цвет они хотят красить яйца на Пасху, запрещенных вариантов нет.
«Обычай красить яйца в красный цвет идет из глубокой древности. По преданию Мария Магдалина сообщила римскому императору Тиберию о воскрешении Христа. Однако он сказал ей, что это невозможно, так же как и то, что покраснеет яйцо. Оно стало красным благодаря молитве Марии Магдалины и милости Божьей. Именно поэтому на Пасху принято красить яйца в красный цвет», — рассказал Ильяшенко.Читайте также:
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Данил Пономарев