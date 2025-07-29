Член Общественной палаты Пожигайло: нет большего счастья в жизни, чем любимая жена и много детей

29 июля 2025, 19:22

В Общественной палате раскрыли, в чём истинное счастье в жизни

оригинал Фото: Istock / evgenyatamanenko

Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос ВЦИОМ. 57% граждан считают, что эти ценности долго будут в приоритете, поэтому нужно необходимо сохранять их, передавать детям и внукам. 88% россиян декларируют, что в семье должны быть дети. При этом 49% из них считают, что их должно быть не менее трёх. Идеальное количество детей в семье, по мнению большинства респондентов, это три ребёнка.





Большего счастья, чем любимая семья и дети, для человека нет. Такое мнение высказал «Радио 1» первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло.

«Я отец восьмерых детей от одной жены. Восемь детей – это великое счастье. И трое, и четверо, и пятеро – величайшее счастье. Большего счастья для человека просто не существует. Первая часть моей жизни была бурной, она пришлась на 90-е годы. Как говорится, я знакомился с новым миром. А во второй части жизни мы познакомились с супругой, поженились, пришли к вере, начали ходить в храм, при том, что я был депутатом Госдумы, замминистра культуры и средств массовой информации. И сейчас могу сказать, что нет большего счастья в моей жизни, чем любимая и, надеюсь, любящая жена и восемь детишек, младшему из которых – пять лет, а старшему – 24 года. Всё остальное – деньги, положение, карьера – полная ерунда», – уверен Пожигайло.

«Я говорю им, что в молодом возрасте, в 18-20 лет, в большинстве случаев за счастье принимают удовлетворение страсти. Но страсть, как правило, даёт ложное ощущение короткого счастья, а потом делает человека несчастным. Сейчас наше общество пришло к пониманию того, что жизнь в традиционной атмосфере – и есть настоящее счастье. Вопрос в другом. Человек часто говорит, что хочет семью, детей, а на деле живёт, как жил. Вот это меня беспокоит», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

«В России – 1,5 млн абортов, это седьмое место в мире по их количеству. Разводов больше, чем браков. 8 млн детей живут в неполных семьях, без папы или без мамы. В стране – 5 млн неплательщиков алиментов, а коэффициент рождаемости – меньше 1,4, то есть на 1 млн человек в год мы убываем. Вот она, суровая статистика. Если бы большинство людей действительно понимали под традиционными ценностями создание семьи, рождение детишек, этого не было бы», – сказал общественник.

«Не хочу быть маргинальным, но, наверное, если бы мы с женой не пришли к вере, не знаю, было бы у нас восемь детей, не переругались бы мы с ней много раз. Потому что вера помогает нам научиться прощать друг друга», – отметил Пожигайло.