Священник рассказал, можно ли носить чужой нательный крест
Многие опасаются носить найденный или доставшийся в наследство нательный крестик. Люди переживают, что вместе с ним «перейдут» болезни, неудачи или даже грехи прежнего владельца. Однако православная церковь уверенно отвечает: такие страхи не имеют под собой оснований. Подробнее об этом рассказал Life.ru.
Нательный крест — это символ жертвы и любви Христа, а не магический артефакт, впитывающий энергию прежнего владельца. Священники отмечают: ни судьба, ни карма с крестиком не передаются. Русская православная церковь подчеркивает, что запретов на ношение чужого нательного креста — нет. Металл сам по себе не способен передавать судьбы или несчастья.
«Православная церковь не запрещает носить чужой нательный крестик. Если, например, вам передали его родители, родственники, если вы получили его в наследство или даже если нашли — никакого осуждения или "опасности" здесь нет», — сообщил священник Давид Бобров.Единственное, что рекомендуется — перед ношением освятить крест в храме. Это делается для того, чтобы благословить его специально для человека. Священник читает молитву и окропляет крест святой водой. После этого его можно спокойно носить, не опасаясь последствий.
Если все же возникают сомнения, то лучше посоветоваться с батюшкой. Он подскажет, как поступить, а при необходимости может предложить оставить крест в храме.
Церковь призывает относиться к кресту с уважением и не превращать его в украшение или модный аксессуар. Главное — не происхождение предмета, а вера, с которой человек его носит.