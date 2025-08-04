Священник рассказал, можно ли носить чужой нательный крест

04 августа 2025, 13:16

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Многие опасаются носить найденный или доставшийся в наследство нательный крестик. Люди переживают, что вместе с ним «перейдут» болезни, неудачи или даже грехи прежнего владельца. Однако православная церковь уверенно отвечает: такие страхи не имеют под собой оснований. Подробнее об этом рассказал Life.ru.





Нательный крест — это символ жертвы и любви Христа, а не магический артефакт, впитывающий энергию прежнего владельца. Священники отмечают: ни судьба, ни карма с крестиком не передаются. Русская православная церковь подчеркивает, что запретов на ношение чужого нательного креста — нет. Металл сам по себе не способен передавать судьбы или несчастья.





«Православная церковь не запрещает носить чужой нательный крестик. Если, например, вам передали его родители, родственники, если вы получили его в наследство или даже если нашли — никакого осуждения или "опасности" здесь нет», — сообщил священник Давид Бобров.