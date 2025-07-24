В Госдуме оценили риски от активного внедрения ИИ в человеческую деятельность
Федоров: активное внедрение ИИ в деятельность человека не приведет к рискам
Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в человеческую деятельность не несет в себе никаких рисков.
Такое мнение порталу «Татар-информ» высказал член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Евгений Федоров. Он подчеркнул, что перед внедрением ИИ в процесс производится качественный анализ.
«Я не думаю, что в этом (использовании ИИ в деятельности человека — прим. ред.) есть какие-то особые риски, потому что все-таки внедряют его люди, и они это делают аккуратно. Внедрение сопровождается анализом с точки зрения опасности этого процесса», — прокомментировал Федоров.Парламентарий добавил, что активное применение ИИ в деятельности людей — результат прогресса, который нельзя остановить. В свое время человек научился грамотно пользоваться всеми новинками, включая колесо и компьютеры, говорит Федоров. Депутат убежден, что общество будет на благо использовать возможности ИИ.