В Госдуме оценили риски от активного внедрения ИИ в человеческую деятельность

24 июля 2025, 14:00

Федоров: активное внедрение ИИ в деятельность человека не приведет к рискам

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в человеческую деятельность не несет в себе никаких рисков.





Такое мнение порталу «Татар-информ» высказал член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Евгений Федоров. Он подчеркнул, что перед внедрением ИИ в процесс производится качественный анализ.



