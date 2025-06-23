Стрельцов ждет финансовый успех, Тельцам повезет в любви: гороскоп с 23 по 29 июня для всех знаков зодиака
На этой неделе Овнам следует соблюдать дисциплину — труд принесёт доход, Львов ждут выгодные сделки, а Стрельцов — финансовый успех. Скорпионам стоит довериться интуиции в отношениях, а Близнецам — избегать перегрузок. О том, что еще приготовили звёзды для каждого знака рассказала астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1».
С 23 по 29 июня в сфере карьеры надо проявить решительность и энергичность. Сильная воля и предприимчивость помогут реализовать проекты. В любви хорошо быть общительными и планировать общие цели. В сфере здоровья надо бережно относиться к своему телу и уделить внимание гигиене.
Особые рекомендация для каждого знака зодиака
Овну поможет дисциплина и практический подход. Труд принесёт результат и финансовое положение улучшится.
Тельцу надо воплощать оригинальные идеи и присматриваться к новым возможностям.
Близнецам надо не допускать интеллектуального перенапряжения. Поступающую информацию изучать следует частями, постепенно.
Раку не следует торопиться с переменами. Сначала необходимо, чтобы его чувства и мысли упорядочились, и он приобрел уверенность в будущем.
Льву удастся уладить юридические вопросы и заключить выгодные сделки. Ему надо применять свой опыт и знания для получение лучших результатов в делах.
Деве надо проявить инициативу и активность. Она может рассчитывать на поддержку и понимание.
Весы почувствуют повышение жизненных сил и прилив энергии. Новые идеи и вдохновение помогут им в самореализации.
Скорпиону в любви надо положиться на интуицию и свои чувства. В карьере для того, чтобы не упустить шанс желательно обратить внимание на детали.
Стрельца ждёт финансовое процветание и успех в делах. Выгода и ощутимая прибыль обрадуют.
Козерогу поможет творческое мышление. Он воплотит интересные проекты и внесёт перемены в деловую сферу.
Водолей ощутит возрастание его силы воли и повышение активности. Он окажется в центре внимание и станет популярнее.
Рыбам важно присматриваться и быть наблюдательнее. Они заметят много интересных деталей и смогут более полно сформировать своё мнение о важном вопросе.