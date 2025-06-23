Стрельцов ждет финансовый успех, Тельцам повезет в любви: гороскоп с 23 по 29 июня для всех знаков зодиака

23 июня 2025, 11:41

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На этой неделе Овнам следует соблюдать дисциплину — труд принесёт доход, Львов ждут выгодные сделки, а Стрельцов — финансовый успех. Скорпионам стоит довериться интуиции в отношениях, а Близнецам — избегать перегрузок. О том, что еще приготовили звёзды для каждого знака рассказала астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1».





С 23 по 29 июня в сфере карьеры надо проявить решительность и энергичность. Сильная воля и предприимчивость помогут реализовать проекты. В любви хорошо быть общительными и планировать общие цели. В сфере здоровья надо бережно относиться к своему телу и уделить внимание гигиене.





Особые рекомендация для каждого знака зодиака