Стрельцов ждут страстные романы, а Козероги ищут стабильность: любовный прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака
Любовь в 2026 году не будет подчиняться общим правилам — для каждого из двенадцати знаков зодиака Вселенная готовит свой, особый сценарий. Кого-то ждёт судьбоносная встреча, а других уроки терпения и мудрости в уже сложившихся отношениях. Какие тенденции, возможности и предостережения несёт грядущий год именно вам? Ответы — в персональном прогнозе «Радио 1» от астролога Анны Лебеденко.
Гороскоп любви 2026 для всех знаков зодиака:Овен захочет решительных перемен. Но ему нужно быть осмотрительнее. Необходимо укреплять взаимоотношения, прислушиваться к желаниям партнёра, учитывать его интересы.
Телец оценит комфорт в любви и эмоциональную поддержку. Ему хорошо заранее запланировать совместный отдых. Так он сможет восстановить силы, расслабиться и провести счастливое время с любимым человеком.
Близнецам надо ориентироваться на долгосрочные взаимоотношения и серьёзность. Им стоит проявить основательность и выбирать ответственных партнёров.
Рака ждёт удача в сердечных делах. Возвышенные духовные идеалы и тонкая духовная связь с партнёром сделают его счастливее, и у него будет много радостных моментов.
Уверенность, обаяние и проницательность Льва сделают его привлекательнее в вопросах любви. Он будет любить и будет любим.
Дева сможет уладить все недоразумения и во всём разобраться. Она создаст гармоничные, счастливые и прочные взаимоотношения.
Весам надо стараться понимать своего партнёра. Взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка укрепят любовь. Не следует критиковать любимого человека.
Скорпион улучшит домашний уют и вложит силы в семейный очаг. А партнёр поможет реализовать его ценные творческие проекты.
Стрельца ждут захватывающие, приятные романтические впечатления и новые знакомства. Привычные взаимоотношения либо завершатся, либо приобретут более яркий характер, обновятся.
Козерог будет увлечён практической стороной взаимоотношений. Для него важны комфорт и надёжность. Он будет стремиться к предсказуемости и определённости в любви.
Водолея любовь преобразит и вдохновит. Ему надо быть романтичным, флиртовать и устраивать свидания. Смелость и авантюризм благоприятны.
Рыбы достигнут небывалого успеха в любви. Они будут жизнерадостны и оптимистичны. Взаимные чувства будут радовать и вдохновлять.