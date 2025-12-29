Романы и скандалы: астролог предсказал судьбу шоу-бизнеса в 2026 году

29 декабря 2025, 10:11

Фото: istockphoto / SeventyFour

Наступающий год Деревянной Лошади готовит для мира шоу-бизнеса настоящий калейдоскоп событий: от взрывного роста новых проектов до ярких звездных союзов и громких скандалов. Какие именно астрологические аспекты станут причиной головокружительных взлетов и публичных бурь? Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал таролог, астролог и нумеролог Борис Зак.





Сфера шоу-бизнеса в первой половине года будет мало чем отличаться от того, что происходит сейчас, считает эксперт. А вот в июле придет активная пора. Ключевым станет переход Юпитера, планеты роста и расширения, в знак Льва, отвечающего за индустрию развлечений. Именно этот период откроет двери для масштабных шоу, громких проектов и появления новых ярких звёзд на сцене. В августе к Юпитеру присоединится Меркурий, который принесёт волну новостей о личной жизни знаменитостей.





«Его аспект с Ураном указывает на то, что новости будут появляться нежданно-негаданно. Положительный аспект с Венерой говорит означает, что они будут позитивными», — пояснил Борис Зак.

«Так что ожидаем новые скандалы, интриги, расследования», — резюмировал астролог.