«Строгий состав»: Россиянам рассказали, как будут контролироваться БАДы

18 мая 2026, 12:18

Основатель EGENY Ермолаева: за БАДами будет следить Росздравнадзор

Министерство здравоохранения РФ выступило с инициативой включить нутрициологию и медицину здорового долголетия в официальный перечень медицинских специальностей. Это означает появление новых врачебных должностей и кардинально меняет статус профилактики в системе госмедицины. По мнению экспертов, такой шаг станет ключевым этапом официальной интеграции рынка биодобавок в систему превентивной медицины.





Основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева в беседе с «Радио 1» заявила, что интеграция нутрициологии в официальную медицину внесёт кардинальные изменения в рынок БАД, открывая новые возможности, но и предъявляя более жесткие требования. Рекомендация врача в государственной или частной клинике станет мощнейшим драйвером продаж для качественной продукции.





«Это канал с высоким уровнем доверия, который ранее был практически недоступен для большинства производителей БАД. Уход с рынка недобросовестных производителей и продукции без доказанной эффективности освободит нишу для ответственных создателей БАД. Рынок будет расти не за счет количества, а за счет качества и доверия. Производители будут мотивированы инвестировать в научные исследования своей продукции, чтобы соответствовать критериям Минздрава и попасть в заветные перечни и клинические рекомендации», — добавила она.

«Система контроля станет многоуровневой: от производителя до назначения врачом, за которым будет следить Росздравнадзор. Упор будет делаться не только на безопасность, что было и раньше в рамках госрегистрации, но и на подтверждение эффективности, а также на строгий контроль состава и отсутствие незаявленных примесей. Могут возникнуть трудности с подтверждением эффективности БАД, так как сама концепция их применения профилактическая, тогда как лекарственные препараты оцениваются по способности решать уже возникшую проблему», — сказала Ермолаева.