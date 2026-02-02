Малышева предрекла рак и ожирение одной категории людей

02 февраля 2026, 19:06

Малышева заявила, что у тех, кто ложится поздно, повышаются риски рака

Фото: iStock/eternalcreative

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предрекла одной категории людей ожирение и рак.