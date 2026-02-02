Достижения.рф

Малышева предрекла рак и ожирение одной категории людей

Малышева заявила, что у тех, кто ложится поздно, повышаются риски рака
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предрекла одной категории людей ожирение и рак.



По ее словам, проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто поздно ложится спать. Соведущие Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус посоветовали засыпать около 21:30, поскольку в это время организм начинает вырабатывать мелатонин, гормон сна. Продеус отметил, что в ночные часы формируется иммунитет.

Если человек не спит в это время или испытывает недостаток сна, то его иммунитет ослабевает, что повышает риск развития рака и инфекций. Также у него может появиться склонность к ожирению, отметила Малышева.

