Иван Янковский продолжил актерскую династию и стал известен благодаря ролям в кино и сериалах. Зрители знают его по проектам «Текст», «Слово пацана» и «Аутсорс». Артист воспитывает детей вместе с актрисой Дианой Пожарской. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Семья и детство Ивана Янковского
Иван Янковский вырос в актерской семье. Его отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. Дед артиста — Олег Янковский. Младшая сестра Елизавета тоже выбрала актерскую профессию. По словам Ивана, родители воспитывали его строго. За проступки они могли ограничить его свободу. Артист считает, что семейные требования помогли ему научиться преодолевать трудности.
Фильмы и сериалы с Иваном Янковским
Первую небольшую роль Янковский сыграл в десятилетнем возрасте. Широкое внимание к молодому актеру пришло после выхода фильма «Текст» в 2019 году. Главного героя в картине исполнил Александр Петров. Среди заметных работ артиста — сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». В 2025 году зрители увидели его в криминальной драме «Аутсорс». Там Янковский сыграл сотрудника ФСИН, который зарабатывает на исполнении смертных приговоров. В том же году актер снялся в картине «Битва моторов». Он исполнил роль Андрея Нагеля — энтузиаста, участвовавшего в создании автомобиля «Руссо-Балт». В числе других проектов артиста — антиутопия «Икария» и продолжение сериала «Фишер. Затмение».
Личная жизнь: Диана Пожарская и дети
Ранее Иван Янковский встречался с актрисой Верой Панфиловой, дочерью вокалиста группы «Алиса» Константина Кинчева. Пара познакомилась в 2014 году. После расставания молодые люди возобновили отношения, однако позднее окончательно разошлись. На съемках фильма «Чемпион мира» артист познакомился с актрисой Дианой Пожарской. Она была замужней женщиной, но ради романа с Иваном решилась на развод с режиссёром Артёмом Аксёненко. Позже пара поженилась. У супругов родился сын Олег, названный в честь деда актера. В июне 2026 года Янковский и Пожарская сообщили о рождении второго сына. Мальчика назвали Давидом. Пара редко делится подробностями семейной жизни.
Работа в театре
Иван Янковский продолжает выходить на сцену «Студии театрального искусства». Среди постановок с его участием — «Утиная охота» и «Чехов. Вишневый сад. Нет слов!».