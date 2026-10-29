29 октября 2026, 12:32

Иван Янковский (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Иван Янковский продолжил актерскую династию и стал известен благодаря ролям в кино и сериалах. Зрители знают его по проектам «Текст», «Слово пацана» и «Аутсорс». Артист воспитывает детей вместе с актрисой Дианой Пожарской. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Семья и детство Ивана Янковского Фильмы и сериалы с Иваном Янковским Личная жизнь: Диана Пожарская и дети Работа в театре

Семья и детство Ивана Янковского

Фильмы и сериалы с Иваном Янковским

Диана Пожарская и Иван Янковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь: Диана Пожарская и дети

Работа в театре