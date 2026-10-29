«Немного страшно»: Александрина Олексюк объяснила, почему не ходит на свидания
Актриса Александрина Олексюк объяснила, почему редко ходит на свидания
Актриса Александрина Олексюк рассказала, что поклонники редко приглашают её на свидания, а сейчас у неё почти нет времени на личную жизнь. Об этом она сообщила на премьере сериала «Красота».
В беседе с Super артистка заявила, что большую часть времени у неё занимают работа, учёба и забота о двух собаках. Кроме того, Олексюк не готова встречаться с мужчинами, которых совсем не знает.
«У меня на самом деле никогда не было такого, чтобы незнакомый парень написал мне сообщение: «Пойдём на свиданку», и я бы с ним пошла. Такого нет. Я не знаю этого человека, я никогда его не видела. Я девушка, и немного страшно идти куда-то с незнакомым человеком», — отметила Александрина.Актриса добавила, что предпочитает знакомиться с потенциальными партнёрами лично или через общих знакомых. Кроме того, девушка призналась, что все свидания в её жизни проходили с теми, кого она уже знала или кто получил рекомендацию. При этом артистка не исключает романтических встреч с коллегами.