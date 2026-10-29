«Немного страшно»: Александрина Олексюк объяснила, почему не ходит на свидания

29 октября 2026, 09:41

Актриса Александрина Олексюк объяснила, почему редко ходит на свидания

Александрина Олексюк (Фото: Instagram* @oleksiuk_sasha_)

Актриса Александрина Олексюк рассказала, что поклонники редко приглашают её на свидания, а сейчас у неё почти нет времени на личную жизнь. Об этом она сообщила на премьере сериала «Красота».





В беседе с Super артистка заявила, что большую часть времени у неё занимают работа, учёба и забота о двух собаках. Кроме того, Олексюк не готова встречаться с мужчинами, которых совсем не знает.

«У меня на самом деле никогда не было такого, чтобы незнакомый парень написал мне сообщение: «Пойдём на свиданку», и я бы с ним пошла. Такого нет. Я не знаю этого человека, я никогда его не видела. Я девушка, и немного страшно идти куда-то с незнакомым человеком», — отметила Александрина.