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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной планирует найти источник утечек о здоровье матери

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга планирует обратиться к главному врачу из-за публикаций о здоровье матери.



В беседе с изданием «Абзац» родственница артистки рассказала, что хочет выяснить, откуда появляются подробности о состоянии Лидии Николаевны.

«Главному врачу хочу задать вопросы и попросить его объяснить, что происходит. У меня есть намерение посетить его, но не знаю, хватит ли моральных сил заниматься этим вопросом», — заявила Шукшина.
Актриса призналась, что регулярные сообщения о здоровье её матери вызывают у неё тяжёлые переживания. Она отметила, что не готова постоянно подтверждать или опровергать публикации о состоянии Федосеевой-Шукшиной.
Ольга Щелокова

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