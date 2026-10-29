Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной планирует найти источник утечек о здоровье матери
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга планирует обратиться к главному врачу из-за публикаций о здоровье матери.
В беседе с изданием «Абзац» родственница артистки рассказала, что хочет выяснить, откуда появляются подробности о состоянии Лидии Николаевны.
«Главному врачу хочу задать вопросы и попросить его объяснить, что происходит. У меня есть намерение посетить его, но не знаю, хватит ли моральных сил заниматься этим вопросом», — заявила Шукшина.Актриса призналась, что регулярные сообщения о здоровье её матери вызывают у неё тяжёлые переживания. Она отметила, что не готова постоянно подтверждать или опровергать публикации о состоянии Федосеевой-Шукшиной.