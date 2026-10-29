Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова отказались пускать на самолёт в Испании
Бывшего вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отказались пускать на самолёт в Испании — сотрудница на посадке приняла его за пьяного из-за внешнего вида. Об этом пишет SHOT.
Певец и его команда планировали отправиться из Аликанте в Лиссабон, воспользовавшись рейсом бюджетной авиакомпании Ryanair. Однако работница аэропорта отказала музыканту в посадке на борт. По словам людей из окружения Самойлова, он находился в своём обычном состоянии. Все попытки переубедить сотрудницу оказались безуспешными, и команда осталась без запланированного перелёта.
В панике музыканты начали искать альтернативные способы добраться до Лиссабона. Им повезло встретить португальца, который согласился за небольшую плату перевезти их в столицу на своём минивэне. В результате группа провела в дороге более 10 часов.
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