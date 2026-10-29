Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова отказались пускать на самолёт в Испании

29 октября 2026, 08:33

Глеб Самойлов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Бывшего вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отказались пускать на самолёт в Испании — сотрудница на посадке приняла его за пьяного из-за внешнего вида. Об этом пишет SHOT.