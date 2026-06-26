«Вернетесь к бездыханному телу»: Автоюрист рассказал, что грозит родителям за оставление детей в машине на жаре

26 июня 2026, 17:45

Автоюрист Чернышук: ребенок в машине на жаре может стать бездыханным телом

Фото: iStock/Strelciuc Dumitru

Трагедия в Кузбассе, где семилетний мальчик получил тепловой удар и впал в кому после того, как мать оставила его одного в автомобиле почти на три часа, вновь подняла вопрос об ответственности родителей. Женщине грозят статьи 125 и 109 УК РФ — оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности. Какова цена «пятиминутной» остановки и что делать прохожим, увидевшим запертого в машине ребенка?





Директор коллегии юристов «Право на здоровье», врач-юрист Николай Чернышук в беседе с «Радио 1» напомнил: даже короткое нахождение в закрытой машине в жару может обернуться трагедией из-за особенностей детского теплообмена.





«Для грудных детей перегрев, даже повышение температуры тела выше 38°C, значительно повышает риск развития судорог. Это так называемые фибрильные судороги, которые могут происходить с остановкой дыхания и сердечной деятельности и приводить к летальному исходу. Неважно, включен кондиционер или нет — в любой момент может произойти сбой терморегуляции. Ребенок может потерять сознание, и мамочка уже вернется просто к бездыханному телу», — предупредил он.

«Если вы остановились, вышли оплатить парковку и вернулись — это до пяти минут, по ПДД это считается остановкой. Если ушли и оставили ребенка до семи лет одного более чем на пять минут — это уже стоянка, и возникает штраф. В регионах — от 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — в пять раз выше. В случае с кузбасским мальчиком подходит статья 118 — причинение тяжкого вреда здоровью, потому что кома — это состояние с угрозой для жизни. А вот статья 125 (оставление в опасности) подходит беспрекословно, так как действия совершены в отношении несовершеннолетнего, который самостоятельно не может себя защитить», — сказал Чернышук.