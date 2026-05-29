Автоюрист Славнов объяснил, зачем правительство привлечёт ГИБДД к техосмотру
Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал инициативу правительства включить ГИБДД в процесс техосмотра транспорта. Стратегия безопасности дорожного движения предлагает к 2028 году наделить инспекторов полномочиями участвовать в техосмотре машин для перевозки опасных грузов.
В беседе с Общественной Службой Новостей Славнов уточнил: речь идёт именно о таких автомобилях.
«Опасный груз — это не просто бензин, это всякие радиоактивные и другие вещества, которые в случае ДТП могут привести не только к большим жертвам, но и к химическим, биологическим опасностям», — пояснил эксперт.Инспектор при остановке может проверить техническое состояние, например тормозную систему, и при неисправности запретить дальнейшее движение, выписав предписание на штрафстоянку.
«Здесь инициатива нацелена даже не на нас с вами как на частных автомобилистов, а именно на машины, которые перевозят опасные грузы», — добавил автоюрист.Славнов резюмировал: все эти меры в большей степени направлены на безопасность дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций, включая биологические аварии.