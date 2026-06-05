Автоюрист раскрыл, как наказать таксиста за хамство и музыку в салоне

05 июня 2026, 16:21

Автоюрист Радько: пассажиру стоит жаловаться агрегатору на хамство таксиста

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Автоюрист Сергей Радько объяснил, как пассажиру реагировать на неподобающее поведение водителя такси.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил: если таксист хамит, включает громкую музыку или курит в салоне, наиболее результативный метод — это жалоба его работодателям.

«Самый эффективный метод воздействия — пожаловаться агрегатору», — подчеркнул Радько.