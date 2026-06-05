Автоюрист раскрыл, как наказать таксиста за хамство и музыку в салоне
Автоюрист Радько: пассажиру стоит жаловаться агрегатору на хамство таксиста
Автоюрист Сергей Радько объяснил, как пассажиру реагировать на неподобающее поведение водителя такси.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил: если таксист хамит, включает громкую музыку или курит в салоне, наиболее результативный метод — это жалоба его работодателям.
«Самый эффективный метод воздействия — пожаловаться агрегатору», — подчеркнул Радько.Юрист добавил, что в таком случае сервис отключит водителя от системы, и тот не сможет продолжать работу. Естественно, сначала пассажир может попросить водителя прекратить неподобающие действия.
Если это не помогает, тогда можно прервать поездку и сообщить о ситуации агрегатору. По словам эксперта, с точки зрения закона таксист здесь не нарушает правопорядок, и нормы права не предусматривают взыскания за подобное поведение.