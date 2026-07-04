Диетолог назвала самые опасные для здоровья летние напитки

04 июля 2026, 12:36

Диетолог Русакова: магазинные соки и лимонад опасны для здоровья

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Самыми опасными для здоровья летними напитками являются сладкая газировка, магазинные морсы и квас. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По ее словам, в жаркую погоду многие пытаются утолить жажду лимонадом. Однако эти напитки содержат много сахара, из-за чего пить хочется еще больше. Кроме того, в их составе часто присутствуют красители и консерванты, которые увеличивают риски развития и обострения заболеваний ЖКТ.





«В итоге организм получает сахара в избытке, а это повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. К тому же при избытке сахара почкам приходится работать в усиленном режиме, и на фоне обезвоживания в жару это может способствовать развитию мочекаменной болезни», — отметила Русакова в разговоре с Москвой 24.