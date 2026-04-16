В российской школе мальчик на глазах учительницы выпал из окна третьего этажа
В Казани четвероклассник выпал из окна школы №98 на улице Амирхана Еники
В Казани ребёнок выпал из окна школы. Инцидент произошёл в образовательном учреждении №98 на улице Амирхана Еники.
Как рассказали «Татар-информу» в Детской республиканской клинической больнице, учащийся четвёртого класса выпал из окна на третьем этаже. Бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу.
Уточняется, что мальчик упал в присутствии классного руководителя — в этот момент педагог находилась в кабинете. Предварительно, учительница недавно приняла класс: предыдущий педагог уволилась.
«Состояние ребёнка в настоящее время оценивается как тяжёлое по совокупности травм. Проходит полное обследование в условиях приёмно-диагностического отделения. Сознание ребёнка ясное», — сообщили в медучреждении.Директор школы отказался комментировать случившееся. Следственные органы начали проверку по факту произошедшего.