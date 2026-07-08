Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов на ресурсах «Радио 1»
Государственное автономное учреждение Московской области «Информационное агентство «Контент-центр» (ИНН 5031069040) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
- СМИ радиоканал «Радио 1» (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — ЭЛ № ФС 77-78820 от 07.08.2020 г.);
- СМИ сетевое издание «Радио 1» (форма распространения — сетевое издание, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Эл № ФС77-85036 от 10.04.2023 г., доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://radio1.ru/);
- социальная сеть «ВК» в сети Интернет по адресу https://vk.com/radio1_ru;
- цифровая контент-платформа «Дзен» в сети Интернет по адресу https://dzen.ru/radio1.
Размер оплаты
*Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
- носители: компакт-диски DVD-R, CD-R, USB-flash;
- форматы материалов: Wav или mp3, 48000 Гц, mono, 256 Кбит/с;
- разрядность: 16 бит;
- частота дискретизации: 48 кГц стерео;
- скорость потока mp3: 320-384 Кб/с;
- WAV (CDA): соответствующие техническим требованиям редакции «Радио 1»;
Требования к материалам и порядку их сдачи1. Технические параметры и качество аудиозаписи материалов должно отвечать требованиям ОСТ 58-10-87 «Тракт формирования программ звукового вещания. Основные параметры и технические требования»; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом от 12.07.2002 № 134 Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора об оказании платных услуг редакции «Радио 1».
2. Материалы должны быть исполнены на русском языке. Материалы на национальных языках народов Российской Федерации не принимаются.
3. Одновременно с агитационными материалами для радиоканала необходимо предоставить сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов (музыкальную справку), а также текст предвыборного агитационного материала.
4. К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: электронного носителя — CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (оригинал) и CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (копия), текстовых аннотаций на бумажном носителе.
5. Аннотация должна содержать следующую информацию: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Условия размещения политической рекламы (предвыборных агитационных материалов)1. Размещение агитационных материалов в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки платного времени, в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки бесплатного времени осуществляется после заключения договора (для платного времени — после оплаты стоимости их размещения), предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии соответствия таких материалов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Расценкам (тарифам) и указываемым в договоре требованиям.
2. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Расценкам (тарифам) и указываемым в договоре требованиям.
3. Незаключение указанного договора в установленные сроки признается отказом заказчика от использования эфирного времени / публикаций предвыборных агитационных материалов в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГАУ МО «Информационное агентство «Контент-центр» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем / публикациями предвыборных агитационных материалов по собственному усмотрению.
4. Для заключения договора необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договора о размещении предвыборных агитационных материалов, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о размещении предвыборных агитационных материалов, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договора.
5. Форма договора и отчетных документов предоставляется после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица.