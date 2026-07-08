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Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов на ресурсах «Радио 1»

Фото: istockphoto / Artmim

Государственное автономное учреждение Московской области «Информационное агентство «Контент-центр» (ИНН 5031069040) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:



  • СМИ радиоканал «Радио 1» (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — ЭЛ № ФС 77-78820 от 07.08.2020 г.);
  • СМИ сетевое издание «Радио 1» (форма распространения — сетевое издание, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Эл № ФС77-85036 от 10.04.2023 г., доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://radio1.ru/);
  • социальная сеть «ВК» в сети Интернет по адресу https://vk.com/radio1_ru;
  • цифровая контент-платформа «Дзен» в сети Интернет по адресу https://dzen.ru/radio1.
«Информационное агентство «Контент-центр» уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше средствах массовой информации, а также платное размещение в сетевом издании, социальной сети и на цифровой контент-платформе (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 9-го созыва, выборов депутатов Московской областной Думы, выборов в органы местного самоуправления Московской области, назначенных на единый день голосования 20.09.2026 г.

Размер оплаты


Фото: «Радио 1»
*Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
  • носители: компакт-диски DVD-R, CD-R, USB-flash;
  • форматы материалов: Wav или mp3, 48000 Гц, mono, 256 Кбит/с;
  • разрядность: 16 бит;
  • частота дискретизации: 48 кГц стерео;
  • скорость потока mp3: 320-384 Кб/с;
  • WAV (CDA): соответствующие техническим требованиям редакции «Радио 1»;

Требования к материалам и порядку их сдачи

1. Технические параметры и качество аудиозаписи материалов должно отвечать требованиям ОСТ 58-10-87 «Тракт формирования программ звукового вещания. Основные параметры и технические требования»; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом от 12.07.2002 № 134 Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора об оказании платных услуг редакции «Радио 1».

2. Материалы должны быть исполнены на русском языке. Материалы на национальных языках народов Российской Федерации не принимаются.

3. Одновременно с агитационными материалами для радиоканала необходимо предоставить сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов (музыкальную справку), а также текст предвыборного агитационного материала.

4. К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: электронного носителя — CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (оригинал) и CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (копия), текстовых аннотаций на бумажном носителе.

5. Аннотация должна содержать следующую информацию: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Условия размещения политической рекламы (предвыборных агитационных материалов)

1. Размещение агитационных материалов в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки платного времени, в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки бесплатного времени осуществляется после заключения договора (для платного времени — после оплаты стоимости их размещения), предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии соответствия таких материалов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Расценкам (тарифам) и указываемым в договоре требованиям.

2. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Расценкам (тарифам) и указываемым в договоре требованиям.

3. Незаключение указанного договора в установленные сроки признается отказом заказчика от использования эфирного времени / публикаций предвыборных агитационных материалов в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГАУ МО «Информационное агентство «Контент-центр» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем / публикациями предвыборных агитационных материалов по собственному усмотрению.

4. Для заключения договора необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договора о размещении предвыборных агитационных материалов, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о размещении предвыборных агитационных материалов, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договора.

5. Форма договора и отчетных документов предоставляется после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица.

3. Контактная информация

Контактное лицо: Первый заместитель генерального директора — главный редактор Аванесян Диана Ашотовна. Телефон: +7 (495) 252-01-12. Электронная почта: avanesyan_da@radio1.ru
Анастасия Хохлова

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