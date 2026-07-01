Мособлдума назначила выборы в Подмосковье на 20 сентября
Мособлдума на 139-м заседании назначила выборы на единый день голосования 20 сентября. Соответствующее постановление появилось на сайте «Единой России».
Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов 18 июня заявил, что предстоит масштабная и ответственная кампания.
«Со своей стороны мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Подмосковье был удобным, прозрачным и прошёл на высоком организационном уровне», — подчеркнул парламентарий.24 июня ЦИК утвердил количество регионов для онлайн-голосования на выборах-2026. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применят в 33 субъектах РФ. Это абсолютный рекорд за всю историю применения технологии — предыдущий максимум зафиксировали на президентских выборах 2024 года, когда онлайн голосовали в 29 регионах.
В расширенный список вошли:
Республики: Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия.
Края: Алтайский и Пермский.
Области: Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская и Ярославская, а также Москва и Ненецкий автономный округ.
Таким образом, в 2026 году ДЭГ превратится не просто в технологическую опцию, а в массовый инструмент волеизъявления. Он охватит рекордное число субъектов страны и продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.