Путин заявил, что выборы в ГД будут в непростых условиях
Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы в Госдуму пройдут в сложной обстановке.
По словам президента, внешние противники попытаются использовать их для дестабилизации и раскола общества, однако у них ничего не выйдет. Глава государства выразил уверенность, что россияне поддержат патриотов, конструктивные идеи и людей дела. Впервые в голосовании примут участие жители новых регионов.
Путин также отметил, что ветераны спецоперации способны усилить муниципальную власть, и их опыт востребован в общественных проектах. Многие бойцы уже работают на различных должностях и помогают военнослужащим и их семьям.
Премию «Служение», вручаемую за вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни, в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» присудили участнику СВО, директору школы из села Серпейск Калужской области Евгению Филонову.
