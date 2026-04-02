Путин поручил пресечь любые попытки вмешательства в российские выборы
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо исключить любую возможность вмешательства в избирательный процесс. Слова главы государства прозвучали на встрече с новым составом ЦИК.
По словам российского лидера, в текущих условиях критически важно обеспечить конкурентность и демократичность выборов. Путин отметил, что процесс волеизъявления необходимо сделать максимально удобным, а каждый россиянин должен быть твердо уверен в значимости своего голоса.
«Подчеркну, что никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления», — заявил Путин.
Власти намерены жестко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в период, предшествующий электоральному процессу. Особое внимание президент поручил уделить безопасности, в том числе взаимодействию с профильными ведомствами. В новых регионах при организации выборов ключевую роль должен сыграть опыт проведения голосований в зоне спецоперации, добавил глава государства.