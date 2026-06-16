«Свернется калачиком и уползет»: Россиянам рассказали, как уберечь себя от нападения змеи

16 июня 2026, 16:49

Герпетолог Черлин: гадюка обыкновенная никогда не нападет первой

Фото: iStock/MikeLane45

В Московском областном центре охраны материнства и детства врачи спасли девочку после укуса гадюки. Эта новость вновь заставила жителей Подмосковья вспомнить о правилах безопасности в лесу.





Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» отметил, что гадюка никогда не нападает первой, и большинство укусов происходят по вине самого человека. Однако если неприятность всё же случилась, главное — не паниковать и забыть о старых «бабушкиных» методах, которые только усугубляют ситуацию.





«Единственный ядовитый вид в наших широтах — обыкновенная гадюка. Она не охотится на людей и воспринимает человека исключительно как угрозу. Змея-гадюка нападает только в том случае, если на неё либо наступят, либо схватят, либо начинают, как дети, пытаться с ней играть, тыкать прутиком, пытаться её ловить. Сама змея не нападёт: можно увидеть её, остановиться в полутора-двух метрах, посмотреть, она полежит спокойно, свернётся калачиком и уползёт», — объяснил он.

«Нужно, чтобы на участке не было убежищ для них: мусора, свалок, каких-то наваленных досок. В таких местах они обычно прячутся», — предупредил Черлин.

«Когда идёшь в лес, нужно одеваться соответствующим образом. Не ходить в тапочках там, где могут быть гадюки. Необходимы либо ботинки, либо сапоги — и тогда никакая гадюка не будет страшна. Осенью, когда люди собирают грибы и ягоды, часто оказываются в зарослях. Прежде чем совать туда руку, нужно прутиком пошевелить — змея сразу уйдёт. Они этого боятся», — отметил Черлин.