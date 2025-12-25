Достижения.рф

В Москве женщину укусила редкая ядовитая змея

В Москве домашняя голубая куфия укусила хозяйку, пострадавшая попала в больницу
Фото: Istock/Maizal Chaniago

В Москве зимой редкая ядовитая змея укусила женщину. Подробности сообщает издание «МК».



Речь идёт о ядовитой голубой куфии. 50-летняя владелица рептилии содержала её в террариуме. Змея сумела сбежать и укусила хозяйку за ногу. Яд этих пресмыкающихся редко приводит к летальному исходу, но может вызвать нарушения свёртываемости крови и тяжёлые аллергические реакции.

Пострадавшую сразу доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи провели детоксикацию и антигистаминную терапию, после чего выписали пациентку. Самочувствие женщины теперь хорошее. К питомице она не испытывает обиды. Напоминанием о происшествии служит лишь выраженный синяк в месте укуса.

Ранее сообщалось о жительнице Кубани, которая целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0