Ядовитая змея укусила 14-летнюю девочку в Москве. Об этом информирует источник РЕН ТВ.
Школьница подверглась укусу бамбуковой куфии, также известной как будру-пам, в жилом доме на Ярославском шоссе. Согласно источнику, мать девочки находится за границей, а пострадавшая вместе с бабушкой сейчас в ожидании реанимационных мероприятий.
Бамбуковая куфия, обитающая исключительно в Индии, относится к подсемейству гадюковых. Её укус в тяжёлых случаях может вызвать некроз тканей или даже ампутацию.
