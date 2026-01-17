Достижения.рф

Ядовитая змея укусила 14-летнюю девочку в Москве

Ядовитая змея укусила 14-летнюю девочку в Москве. Об этом информирует источник РЕН ТВ.



Школьница подверглась укусу бамбуковой куфии, также известной как будру-пам, в жилом доме на Ярославском шоссе. Согласно источнику, мать девочки находится за границей, а пострадавшая вместе с бабушкой сейчас в ожидании реанимационных мероприятий.

Бамбуковая куфия, обитающая исключительно в Индии, относится к подсемейству гадюковых. Её укус в тяжёлых случаях может вызвать некроз тканей или даже ампутацию.

