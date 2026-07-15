Валерия раскрыла секрет стройной фигуры

15 июля 2026, 10:27

Певица Валерия заявила, что ее вес не изменился с 17 лет

Певица Валерия (Фото: Инстаграм*/valeriya)

Певица Валерия раскрыла секреты поддержания стройной фигуры. Ее слова приводит газета kp.ru.