Валерия раскрыла секрет стройной фигуры
Певица Валерия раскрыла секреты поддержания стройной фигуры. Ее слова приводит газета kp.ru.
Артистка призналась, что смогла добиться хорошей фигуры благодаря планомерным действиям на протяжении длительного времени. Несколько лет назад она познакомилась с нутрициологом, которая объяснила ей принципы правильного питания. Специалист рассказала о необходимости потреблять достаточное количество белка для построения мышц.
Валерия уточнила, что ей легко соблюдать норму углеводов, но с белком и клетчаткой у нее возникают трудности, поэтому она дополнительно принимает псиллиум. Артистка отметила, что у нее дома всегда есть протеин, который она кладет в выпечку. Например, недавно она добавила его вместо муки в творожные маффины.
Певица подчеркнула, что ее вес не изменился с 17 лет. При этом она ест все продукты и блюда при соблюдении правильных пропорций КБЖУ. Для похудения также нужен спорт: если человек худеет без занятий, он теряет вес за счет мышц, заключила знаменитость.
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