В Подмосковье детей накормили ягодами со стеклом в игровом центре

30 июня 2026, 23:31

В игровом центре подмосковного Пушкино семеро детей съели ягоды с осколками стекла

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Пушкино госпитализировали двух девочек после того, как в игровом центре они съели ягоды со стеклом. Еще пять несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».