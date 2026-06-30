В Подмосковье детей накормили ягодами со стеклом в игровом центре
В подмосковном Пушкино госпитализировали двух девочек после того, как в игровом центре они съели ягоды со стеклом. Еще пять несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Согласно материалу, всего пострадали семеро детей в возрасте до 14 лет. Они проглотили стеклянные осколки вместе с кашей. Ребятам предварительно диагностировали инородное тело в желудочно-кишечном тракте.
Пятеро отказались от госпитализации. Двух малолетних сестёр доставили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля.
По уточненным сведениям Telegram-канала Mash, ягоды якобы принесли с собой родители и попросили сотрудников центра выложить их на стол. Одна из работниц разбила посуду — осколки попали в тару с клубникой. Стекло заметила одна из мам, когда брала ягоду из общей тарелки.
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