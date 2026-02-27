Юлианна Караулова назвала идеальные детективы для долгих вечеров
Певица Юлианна Караулова составила рейтинг лучших детективных сериалов в преддверии премьеры нового сезона «Чёрного солнца» от онлайн‑кинотеатра «КИОН».
В беседе с «Газетой.Ru» Юлианна поставила на первое место «Шерлок» (2010–2017) с Бенедиктом Камбербэтчем. На втором расположилась «Большая маленькая ложь» (2017–2026) — HBO анонсировала третий сезон с Николь Кидман и Риз Уизерспун. В топ вошли «Мейр из Исттауна» (2021) с Кейт Уинслет и мини‑сериал «Защищая Джейкоба» (2020).
Караулова отметила комедийный детектив «Только убийства в здании» (с 2021) со Стивом Мартином и Селеной Гомес. Контрастом к нему выступает напряжённая драма «Однажды ночью» (2016). Психологическую глубину подборке добавили «Острые предметы» (2018) и юридический триллер «Как избежать наказания за убийство» (2014–2020).
