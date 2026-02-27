Жил в Канаде и переехал в Германию: карьера и личная жизнь звезды сериала «Маша в законе» Дмитрия Фрида. Откуда у актера такая фамилия?
Дмитрий Михайлович Фрид — российский актер театра, кино и мюзиклов, получивший широкую известность благодаря выразительной европейской внешности и ролям интеллигентных иностранцев. В его творческой биографии — работа в Германии, Канаде и России, участие в международных постановках и популярных телесериалах, среди которых «Анна-детективъ» и «Маша в законе». 28 февраля он отмечает 58-летие. О карьере и личной жизни актера — в матераиле «Радио 1».
Биография Дмитрия Фрида: детство и семья28 февраля 1968 года в Москве родился Дмитрий Фрид, который вырос в семье инженеров, связанных с авиационной отраслью. Его мать занимала руководящую должность в опытно-конструкторском бюро имени А. С. Яковлева, отец работал на закрытом предприятии в Красногорске.
Родители уделяли большое внимание образованию и воспитанию сыновей: в доме была обширная библиотека, насчитывавшая около трех тысяч книг. У актера есть старший брат, и оба мальчика с ранних лет приобщались к чтению.
Фамилия Дмитрия Фрида — немецкого происхождения. Она досталась ему от отца, который был немцем, в то время как мать актера — русская.
В детстве Дмитрий не задумывался об актерской профессии. Его главным увлечением был спорт. Уже в пять лет он научился плавать и планировал развиваться в этом направлении, однако после закрытия бассейна был переведен в секцию спортивной гимнастики при ЦСКА. К старшим классам он выполнил норматив мастера спорта.
Родители рассчитывали, что сын продолжит инженерную династию. Фрид поступил на вечернее отделение Московского авиационного института, однако проучился там всего три месяца, а затем отправился на двухлетнюю службу в армию в Волгограде.
Первые шаги на сцене и работа в коммерческой эстрадеПосле демобилизации Дмитрий не стал возвращаться к учебе в техническом вузе. Некоторое время он работал на стройке, а затем получил приглашение в театр спортивного танца «Лидер», где уже трудился его знакомый по гимнастической секции. Позднее артист выступал в театре «Бим-Бом», исполняя акробатические номера.
Начало 1990-х годов стало временем формирования коммерческой эстрады. Участие в гастролях приносило стабильный доход, однако с изменением экономической ситуации многие коллективы стали испытывать трудности.
Карьера Дмитрия Фрида за рубежом: Канада и ГерманияВ начале 1990-х Дмитрий Фрид принял решение отправиться за границу. Вместе с российской труппой он участвовал в постановке мюзикла «Русские на Бродвее» в Канаде. Сначала контракт был рассчитан на полгода, однако проект закрыли из-за финансовых проблем. Артисты остались без работы и денег, но большинству удалось найти новые проекты. Фрид продолжил выступления вместе с супругой.
«Сначала мы с женой думали, что поработаем в Канаде полгода. Она тоже танцевала в нашем мюзикле, он нас и свел. Наша дочка Аленка, ей тогда было полтора года, осталась в Москве с бабушкой и дедушкой. А потом мы забрали ее к нам. В Торонто мы прожили шесть лет», — рассказывал он.Затем артист подписал годовой контракт в Германии, после чего семья перебралась в Берлин. Общий стаж работы Дмитрия Фрида в мюзиклах составил около двадцати лет. Он подчеркивал, что никогда не ставил целью построить карьеру в Голливуде. За границей актер не только выступал на сцене, но и занимался иной работой, не связанной с актерством.
Параллельно он получал профессиональное образование: в Канаде прошел обучение в школе актерского мастерства Richmond в Торонто, в США занимался в Dance School of Sports and Arts. В Германии поступил в берлинскую школу театрального искусства Merameo и брал уроки вокала. Он участвовал в мюзикле «Кошки», а также работал хореографом в постановке Mamma Mia!.
Фильмы и сериалы с Дмитрием ФридомКинодебют Дмитрия Фрида состоялся в канадском фэнтезийном сериале Forever Knight, где он сыграл русского солдата в эпизоде, посвященном событиям 1812 года. Позднее, в 1997 году, он появился в блокбастере «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман. Несмотря на участие в международных проектах, актер по-прежнему отдавал приоритет театральной сцене.
Во второй половине 2000-х годов Фрид вернулся в Россию. Он продолжил работу в мюзикле Mamma Mia! и одновременно получил главную роль в российско-украинском сериале «Держи меня крепче». Широкую популярность артисту принесла комедия «Маша в законе», стартовавшая в 2012 году. Он сыграл руководителя адвокатской конторы Андрея Кирилловича Строганова, его партнершей по проекту стала Ирина Пегова.
В дальнейшем Дмитрий Фрид активно снимался в сериалах «Склифосовский» и «Пятницкий». В 2016 году он вошел в актерский состав четвертого сезона спортивной драмы «Молодежка», коллектив которой был удостоен премии «ТЭФИ».
В 2023 году артист присоединился к 16-му сезону проекта «Некрасивая подружка», получившему подзаголовок «Вундеркинд». Среди исторических проектов — боевик «Банда "ЗИГ ЗАГ"», основанный на событиях зимы 1941 года.
Особое место в фильмографии занимает сериал «Анна-детективъ», где Фрид исполнил роль следователя Якова Штольмана. Его герой — рациональный и сдержанный профессионал, который становится наставником и партнером главной героини. Образ принес актеру широкую зрительскую любовь и сравнения с классическими литературными детективами. Перед выходом второго сезона режиссер Денис Елеонский получал письма от поклонниц, которые заявляли, что не будут смотреть сериал без Фрида.
Проект отметили наградами и номинациями конкурса «МедиаБренд» и премии Seoul International Drama Awards. Дмитрий Фрид вошел в лонг-лист премии «Золотой орел — 2017» и был номинирован на «ТЭФИ».
Личная жизнь Дмитрия ФридаАктер предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Известно, что он женат на танцовщице Алине Спиридоновой, с которой познакомился во время работы над мюзиклом «Русские на Бродвее». В семье двое детей — дочь Алена и сын Андрей.
Дети получили актерское образование в Берлине и начали профессиональную карьеру. Они свободно владеют несколькими иностранными языками — английским, испанским, немецким и французским. Андрей строит карьеру в Германии, Алена переехала во Францию и работает в сфере международных культурных отношений.
Семья проживает в Германии. Когда Дмитрий Фрид не задействован в российских проектах, он проводит время вместе с близкими за рубежом.
После выхода сериала «Маша в законе» в прессе появлялись слухи о его возможном романе с Ириной Пеговой, однако актер эти домыслы не комментировал.
Дмитрий Фрид сейчасВ 2025 году на телеканале «Россия» состоялась премьера военного сериала «Адмирал Кузнецов», где актер вновь исполнил роль немецкого военачальника. Его партнерами по площадке стали Игорь Петренко, Анастасия Микульчина и Дарья Урсуляк. Сейчас Фрид не участвует в мюзиклах.
«В мюзиклах я наигрался 20 лет. Сказать, что меня чрезвычайно тянет, не могу. Конечно, если будет какая-то интересная роль и я пойму, что смогу отыграть, то, конечно, буду пробовать. Я натанцевался уже. Хорошо, что сейчас предлагают роли в кино и сериалах. Хотя в принципе я и там и там чувствую себя комфортно», — отмечал он.