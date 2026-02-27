27 февраля 2026, 16:43

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Дмитрий Михайлович Фрид — российский актер театра, кино и мюзиклов, получивший широкую известность благодаря выразительной европейской внешности и ролям интеллигентных иностранцев. В его творческой биографии — работа в Германии, Канаде и России, участие в международных постановках и популярных телесериалах, среди которых «Анна-детективъ» и «Маша в законе». 28 февраля он отмечает 58-летие. О карьере и личной ​жизни актера — в матераиле «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Фрида: детство и семья Первые шаги на сцене и работа в коммерческой эстраде Карьера Дмитрия Фрида за рубежом: Канада и Германия Фильмы и сериалы с Дмитрием Фридом Личная жизнь Дмитрия Фрида Дмитрий Фрид сейчас

Биография Дмитрия Фрида: детство и семья

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Первые шаги на сцене и работа в коммерческой эстраде

Карьера Дмитрия Фрида за рубежом: Канада и Германия

«Сначала мы с женой думали, что поработаем в Канаде полгода. Она тоже танцевала в нашем мюзикле, он нас и свел. Наша дочка Аленка, ей тогда было полтора года, осталась в Москве с бабушкой и дедушкой. А потом мы забрали ее к нам. В Торонто мы прожили шесть лет», — рассказывал он.

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Фильмы и сериалы с Дмитрием Фридом

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Личная жизнь Дмитрия Фрида

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Дмитрий Фрид сейчас

«В мюзиклах я наигрался 20 лет. Сказать, что меня чрезвычайно тянет, не могу. Конечно, если будет какая-то интересная роль и я пойму, что смогу отыграть, то, конечно, буду пробовать. Я натанцевался уже. Хорошо, что сейчас предлагают роли в кино и сериалах. Хотя в принципе я и там и там чувствую себя комфортно», — отмечал он.