Жил в Канаде и переехал в Германию: карьера и личная жизнь звезды сериала «Маша в законе» Дмитрия Фрида. Откуда у актера такая фамилия?

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)

Дмитрий Михайлович Фрид — российский актер театра, кино и мюзиклов, получивший широкую известность благодаря выразительной европейской внешности и ролям интеллигентных иностранцев. В его творческой биографии — работа в Германии, Канаде и России, участие в международных постановках и популярных телесериалах, среди которых «Анна-детективъ» и «Маша в законе». 28 февраля он отмечает 58-летие. О карьере и личной ​жизни актера — в матераиле «Радио 1».



Биография Дмитрия Фрида: детство и семья

28 февраля 1968 года в Москве родился Дмитрий Фрид, который вырос в семье инженеров, связанных с авиационной отраслью. Его мать занимала руководящую должность в опытно-конструкторском бюро имени А. С. Яковлева, отец работал на закрытом предприятии в Красногорске.

Родители уделяли большое внимание образованию и воспитанию сыновей: в доме была обширная библиотека, насчитывавшая около трех тысяч книг. У актера есть старший брат, и оба мальчика с ранних лет приобщались к чтению.

Фамилия Дмитрия Фрида — немецкого происхождения. Она досталась ему от отца, который был немцем, в то время как мать актера — русская.

В детстве Дмитрий не задумывался об актерской профессии. Его главным увлечением был спорт. Уже в пять лет он научился плавать и планировал развиваться в этом направлении, однако после закрытия бассейна был переведен в секцию спортивной гимнастики при ЦСКА. К старшим классам он выполнил норматив мастера спорта.

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)
Родители рассчитывали, что сын продолжит инженерную династию. Фрид поступил на вечернее отделение Московского авиационного института, однако проучился там всего три месяца, а затем отправился на двухлетнюю службу в армию в Волгограде.

Первые шаги на сцене и работа в коммерческой эстраде

После демобилизации Дмитрий не стал возвращаться к учебе в техническом вузе. Некоторое время он работал на стройке, а затем получил приглашение в театр спортивного танца «Лидер», где уже трудился его знакомый по гимнастической секции. Позднее артист выступал в театре «Бим-Бом», исполняя акробатические номера.

Начало 1990-х годов стало временем формирования коммерческой эстрады. Участие в гастролях приносило стабильный доход, однако с изменением экономической ситуации многие коллективы стали испытывать трудности.

Карьера Дмитрия Фрида за рубежом: Канада и Германия

В начале 1990-х Дмитрий Фрид принял решение отправиться за границу. Вместе с российской труппой он участвовал в постановке мюзикла «Русские на Бродвее» в Канаде. Сначала контракт был рассчитан на полгода, однако проект закрыли из-за финансовых проблем. Артисты остались без работы и денег, но большинству удалось найти новые проекты. Фрид продолжил выступления вместе с супругой.

«Сначала мы с женой думали, что поработаем в Канаде полгода. Она тоже танцевала в нашем мюзикле, он нас и свел. Наша дочка Аленка, ей тогда было полтора года, осталась в Москве с бабушкой и дедушкой. А потом мы забрали ее к нам. В Торонто мы прожили шесть лет», — рассказывал он.
Затем артист подписал годовой контракт в Германии, после чего семья перебралась в Берлин. Общий стаж работы Дмитрия Фрида в мюзиклах составил около двадцати лет. Он подчеркивал, что никогда не ставил целью построить карьеру в Голливуде. За границей актер не только выступал на сцене, но и занимался иной работой, не связанной с актерством.

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)
Параллельно он получал профессиональное образование: в Канаде прошел обучение в школе актерского мастерства Richmond в Торонто, в США занимался в Dance School of Sports and Arts. В Германии поступил в берлинскую школу театрального искусства Merameo и брал уроки вокала. Он участвовал в мюзикле «Кошки», а также работал хореографом в постановке Mamma Mia!.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Фридом

Кинодебют Дмитрия Фрида состоялся в канадском фэнтезийном сериале Forever Knight, где он сыграл русского солдата в эпизоде, посвященном событиям 1812 года. Позднее, в 1997 году, он появился в блокбастере «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман. Несмотря на участие в международных проектах, актер по-прежнему отдавал приоритет театральной сцене.

Во второй половине 2000-х годов Фрид вернулся в Россию. Он продолжил работу в мюзикле Mamma Mia! и одновременно получил главную роль в российско-украинском сериале «Держи меня крепче». Широкую популярность артисту принесла комедия «Маша в законе», стартовавшая в 2012 году. Он сыграл руководителя адвокатской конторы Андрея Кирилловича Строганова, его партнершей по проекту стала Ирина Пегова.

В дальнейшем Дмитрий Фрид активно снимался в сериалах «Склифосовский» и «Пятницкий». В 2016 году он вошел в актерский состав четвертого сезона спортивной драмы «Молодежка», коллектив которой был удостоен премии «ТЭФИ».

В 2023 году артист присоединился к 16-му сезону проекта «Некрасивая подружка», получившему подзаголовок «Вундеркинд». Среди исторических проектов — боевик «Банда "ЗИГ ЗАГ"», основанный на событиях зимы 1941 года.

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)
Особое место в фильмографии занимает сериал «Анна-детективъ», где Фрид исполнил роль следователя Якова Штольмана. Его герой — рациональный и сдержанный профессионал, который становится наставником и партнером главной героини. Образ принес актеру широкую зрительскую любовь и сравнения с классическими литературными детективами. Перед выходом второго сезона режиссер Денис Елеонский получал письма от поклонниц, которые заявляли, что не будут смотреть сериал без Фрида.

Проект отметили наградами и номинациями конкурса «МедиаБренд» и премии Seoul International Drama Awards. Дмитрий Фрид вошел в лонг-лист премии «Золотой орел — 2017» и был номинирован на «ТЭФИ».

Личная жизнь Дмитрия Фрида

Актер предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Известно, что он женат на танцовщице Алине Спиридоновой, с которой познакомился во время работы над мюзиклом «Русские на Бродвее». В семье двое детей — дочь Алена и сын Андрей.

Дети получили актерское образование в Берлине и начали профессиональную карьеру. Они свободно владеют несколькими иностранными языками — английским, испанским, немецким и французским. Андрей строит карьеру в Германии, Алена переехала во Францию и работает в сфере международных культурных отношений.

Семья проживает в Германии. Когда Дмитрий Фрид не задействован в российских проектах, он проводит время вместе с близкими за рубежом.

Дмитрий Фрид (фото: Instagram* / dmitri_frid_official)
После выхода сериала «Маша в законе» в прессе появлялись слухи о его возможном романе с Ириной Пеговой, однако актер эти домыслы не комментировал.

Дмитрий Фрид сейчас

В 2025 году на телеканале «Россия» состоялась премьера военного сериала «Адмирал Кузнецов», где актер вновь исполнил роль немецкого военачальника. Его партнерами по площадке стали Игорь Петренко, Анастасия Микульчина и Дарья Урсуляк. Сейчас Фрид не участвует в мюзиклах.

«В мюзиклах я наигрался 20 лет. Сказать, что меня чрезвычайно тянет, не могу. Конечно, если будет какая-то интересная роль и я пойму, что смогу отыграть, то, конечно, буду пробовать. Я натанцевался уже. Хорошо, что сейчас предлагают роли в кино и сериалах. Хотя в принципе я и там и там чувствую себя комфортно», — отмечал он.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

