Как травля, предательства и боль закалили одну из самых ярких актрис России: Татьяне Васильевой — 79 лет
28 февраля 2026 года народная артистка России Татьяна Васильева отмечает 79-летие. За её плечами — десятки театральных ролей, более девяноста работ в кино и репутация актрисы, которая никогда не боялась говорить правду. Однако за внешней уверенностью скрывается непростая судьба: школьная травля, тяжёлые браки, домашнее насилие и годы борьбы за право быть собой. Подробности — в материале «Радио 1».
Девочка, над которой смеялисьБудущая звезда родилась в Ленинграде в обычной семье: отец-слесарь и мать-экономист не имели отношения к искусству. Но сцена притягивала её с детства. Школьные годы стали серьёзным испытанием — высокий рост, большой размер обуви и еврейская фамилия Ицыкович сделали девушку объектом постоянных насмешек одноклассников.
Спасением оказался театр. Тайком от родителей она посещала драмкружки, выдавая занятия за дополнительные уроки. В 1969 году вопреки воле отца поступила в Школу-студию МХАТ. Родитель был уверен, что дочери стоит выбрать «практичную» профессию, однако преподаватели сумели убедить его дать ей шанс — решение, изменившее всю её жизнь.
Театр: путь через критику к признаниюНачало карьеры в Московском театре сатиры оказалось далеко не триумфальным. Первый спектакль был разгромлен критикой, а сама актриса долго оставалась на вторых ролях. Ситуация изменилась после замужества и смены фамилии — Васильева стала получать ведущие партии в популярных постановках, включая «Обыкновенное чудо» и «Ревизора».
В 1983 году она ушла из театра из-за конфликта с руководством и перешла в Театр имени Маяковского. Позже последовало увольнение за нарушение дисциплины, но актриса вновь сумела начать заново. С середины 1990-х она активно работает в антрепризе и даже сегодня способна выходить на сцену до тридцати раз в месяц.
От эпизодов к культовым ролямКинодебют Васильевой состоялся в начале 1970-х, но настоящую любовь зрителей принесла комедия «Самая обаятельная и привлекательная», где её партнёршей стала Ирина Муравьёва. Картина мгновенно стала народным хитом и закрепила за актрисой образ яркой характерной героини.
Позже последовали роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Увидеть Париж и умереть», а также популярные телесериалы 2000–2010-х. Несмотря на возраст и требования индустрии, актриса продолжает сниматься, оставаясь востребованной у зрителей.
Первый брак: любовь, ревность и разочарованиеС будущим мужем, актёром Анатолием Васильевым, она познакомилась ещё во время учёбы. Отношения складывались непросто: актриса добивалась его внимания, переживала измены и эмоциональные качели.
После свадьбы и рождения сына Филиппа семейная жизнь постепенно дала трещину. Когда карьера Татьяны пошла вверх, супруг начал требовать материальной поддержки, а взаимные обиды разрушили союз. В 1983 году пара рассталась.
Второй брак и годы страхаСледующим мужем стал актёр Георгий Мартиросян. В семье родилась дочь Елизавета, однако за внешним благополучием скрывались драматические события.
По воспоминаниям актрисы, супруг изменял, устраивал сцены ревности и применял физическое насилие. Конфликты доходили до побоев — однажды брошенная пепельница серьёзно травмировала её руку. Когда взрослый сын начал защищать мать, она поняла, что дальше оставаться в этих отношениях опасно. В 1995 году брак завершился разводом.
Романы, одиночество и громкие конфликтыПозже актриса призналась в многолетней связи с режиссёром Валентином Плучеком, сыгравшим важную роль в её карьере. После двух браков Васильева решила больше не строить семейную жизнь.
Ей приписывали романы с художником Никасом Сафроновым и актёром Станиславом Садальским, однако сама она отрицала романтический характер этих отношений. С Садальским в 2017 году произошёл публичный конфликт, окончательно прервавший их дружбу.
Скандалы, прямолинейность и жизнь сегодняВ последние годы актриса не раз становилась героиней громких новостей — от судебных конфликтов из-за недвижимости до резких высказываний о коллегах. Её откровенность нередко вызывает споры, но именно за честность публика продолжает её ценить.
Сегодня Татьяна Васильева много работает, обеспечивает большую семью и помогает пятерым внукам. Она не скрывает: жизнь была тяжёлой, но именно испытания сделали её сильной.
И, кажется, главный секрет её долголетия на сцене — абсолютная искренность. Васильева никогда не стремилась казаться удобной. Она просто жила — громко, сложно и по-настоящему.