Святой Михаил 13 октября — что сделать, чтобы отвести беду и привлечь удачу, народные приметы
13 октября отмечается память святого Михаила, первого митрополита Киевской Руси. В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать в этот день.
Святой Михаил, митрополит Киевский и всея Руси: историяРодившись в Сирии, он приехал на Русь в 988 году и стал важным деятелем распространения христианства. Его связывают с созданием знаменитого Киево-Печерского монастыря и строительством многих церквей.
Этот день также имеет ряд традиционных русских имен:
- Михаил Соломенный,
- Печальница,
- День Григория и Михаила,
- Григорий Соломенный,
- Михайлов день,
- Григорьев день.
Приметы погоды на 13 октябряНародные наблюдения позволяли предсказывать погоду и характер предстоящей зимы:
- Выпадение снега в этот день обещает позднюю зиму.
- Летящие на юг журавли и голосистые снегири предупреждают о раннем наступлении холодов.
- Обилие орехов и нехватка грибов указывают на долгую и суровую зиму.
- Белки, полностью сменившие шубу, и расположение ежовых нор возле края леса — признак мягкой зимы.
- Утренний мороз на стеклах окон — знак скорого прихода гостей.
- Сухой первый снег означает хороший урожай летом следующего года.
- Луна яркой и чистой — к хорошей погоде, туманной и серой — к плохому дню.
- Дождь утром 13 октября часто предшествует первому снегу.
- Много листьев на березах — зимний покров задержится.
Рекомендации и занятия на 13 октябряСогласно народной мудрости, в этот день рекомендовалось заниматься определенными делами:
- Заменять старую солому: Женщины традиционно сжигали старые подушки и перины, заменяя их свежей соломой, полагая, что это защищает от зла и привлекает удачу.
- Посещение бани: Этот обычай помогал очиститься физически и морально, заряжая позитивной энергией на всю неделю вперед.
- Обряд очищения дома: Купание детей на пороге дома и омывание самого порога считалось защитой от зимней хвори.
- Активная работа: Чем активнее и продуктивнее проходит день, тем благоприятнее будут события грядущего года.
- Добро и щедрость: Совершённые благодеяния приносили счастье и благополучие.
- Реализация идей: Все начинания были успешными, поэтому активно использовали этот день для начала новых проектов.
Что нельзя делать 13 октябряСуществуют строгие правила поведения в этот день:
- Нельзя ложиться спать на старых покрывалах и подушках.
- Важно избегать серьёзных переговоров и подписания документов.
- Нежелательны ссоры и конфликты, поскольку это приносит негативные последствия.
- Свадьбы в этот день крайне редки и считались рискованными.
- Запрещено носить грязную одежду, чтобы избежать неприятностей.
- Природные места лучше обходить стороной, чтобы не вызвать гнев лесных духов.
- Принимать дары от неизвестных лиц считалось опасным, так как они могли содержать чужие болезни и неудачи.
- Леность воспринималась негативно, ведь праздность вызывает плохое настроение и снижение удачи.
- Ремонтные работы лучше отложить на другое время.