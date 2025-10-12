12 октября 2025, 14:00

13 октября отмечается память святого Михаила, первого митрополита Киевской Руси. В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать в этот день.





Святой Михаил, митрополит Киевский и всея Руси: история

Этот день также имеет ряд традиционных русских имен:

Михаил Соломенный,

Печальница,

День Григория и Михаила,

Григорий Соломенный,

Михайлов день,

Григорьев день.

Приметы погоды на 13 октября

Народные наблюдения позволяли предсказывать погоду и характер предстоящей зимы:

Выпадение снега в этот день обещает позднюю зиму.

Летящие на юг журавли и голосистые снегири предупреждают о раннем наступлении холодов.

Обилие орехов и нехватка грибов указывают на долгую и суровую зиму.

Белки, полностью сменившие шубу, и расположение ежовых нор возле края леса — признак мягкой зимы.

Утренний мороз на стеклах окон — знак скорого прихода гостей.

Сухой первый снег означает хороший урожай летом следующего года.

Луна яркой и чистой — к хорошей погоде, туманной и серой — к плохому дню.

Дождь утром 13 октября часто предшествует первому снегу.

Много листьев на березах — зимний покров задержится.

Рекомендации и занятия на 13 октября

Согласно народной мудрости, в этот день рекомендовалось заниматься определенными делами:

Заменять старую солому: Женщины традиционно сжигали старые подушки и перины, заменяя их свежей соломой, полагая, что это защищает от зла и привлекает удачу.

Посещение бани: Этот обычай помогал очиститься физически и морально, заряжая позитивной энергией на всю неделю вперед.

Обряд очищения дома: Купание детей на пороге дома и омывание самого порога считалось защитой от зимней хвори.

Активная работа: Чем активнее и продуктивнее проходит день, тем благоприятнее будут события грядущего года.

Добро и щедрость: Совершённые благодеяния приносили счастье и благополучие.

Реализация идей: Все начинания были успешными, поэтому активно использовали этот день для начала новых проектов.

Что нельзя делать 13 октября

Существуют строгие правила поведения в этот день: