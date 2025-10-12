Достижения.рф

Святой Михаил 13 октября — что сделать, чтобы отвести беду и привлечь удачу, народные приметы

13 октября отмечается память святого Михаила, первого митрополита Киевской Руси. В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать в этот день.



Святой Михаил, митрополит Киевский и всея Руси: история

Родившись в Сирии, он приехал на Русь в 988 году и стал важным деятелем распространения христианства. Его связывают с созданием знаменитого Киево-Печерского монастыря и строительством многих церквей.

Этот день также имеет ряд традиционных русских имен:
  • Михаил Соломенный,
  • Печальница,
  • День Григория и Михаила,
  • Григорий Соломенный,
  • Михайлов день,
  • Григорьев день.

Приметы погоды на 13 октября

Народные наблюдения позволяли предсказывать погоду и характер предстоящей зимы:

  • Выпадение снега в этот день обещает позднюю зиму.
  • Летящие на юг журавли и голосистые снегири предупреждают о раннем наступлении холодов.
  • Обилие орехов и нехватка грибов указывают на долгую и суровую зиму.
  • Белки, полностью сменившие шубу, и расположение ежовых нор возле края леса — признак мягкой зимы.
  • Утренний мороз на стеклах окон — знак скорого прихода гостей.
  • Сухой первый снег означает хороший урожай летом следующего года.
  • Луна яркой и чистой — к хорошей погоде, туманной и серой — к плохому дню.
  • Дождь утром 13 октября часто предшествует первому снегу.
  • Много листьев на березах — зимний покров задержится.
Рекомендации и занятия на 13 октября

Согласно народной мудрости, в этот день рекомендовалось заниматься определенными делами:

  • Заменять старую солому: Женщины традиционно сжигали старые подушки и перины, заменяя их свежей соломой, полагая, что это защищает от зла и привлекает удачу.
  • Посещение бани: Этот обычай помогал очиститься физически и морально, заряжая позитивной энергией на всю неделю вперед.
  • Обряд очищения дома: Купание детей на пороге дома и омывание самого порога считалось защитой от зимней хвори.
  • Активная работа: Чем активнее и продуктивнее проходит день, тем благоприятнее будут события грядущего года.
  • Добро и щедрость: Совершённые благодеяния приносили счастье и благополучие.
  • Реализация идей: Все начинания были успешными, поэтому активно использовали этот день для начала новых проектов.
Что нельзя делать 13 октября

Существуют строгие правила поведения в этот день:

  • Нельзя ложиться спать на старых покрывалах и подушках.
  • Важно избегать серьёзных переговоров и подписания документов.
  • Нежелательны ссоры и конфликты, поскольку это приносит негативные последствия.
  • Свадьбы в этот день крайне редки и считались рискованными.
  • Запрещено носить грязную одежду, чтобы избежать неприятностей.
  • Природные места лучше обходить стороной, чтобы не вызвать гнев лесных духов.
  • Принимать дары от неизвестных лиц считалось опасным, так как они могли содержать чужие болезни и неудачи.
  • Леность воспринималась негативно, ведь праздность вызывает плохое настроение и снижение удачи.
  • Ремонтные работы лучше отложить на другое время.
Дарья Осипова

