Вы знали, что у знаменитой телеведущей Маргариты Симоньян есть младшая сестра? Её зовут Алиса, она моложе Марго всего на полтора года и поразительно на неё похожа. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое детство
Обе девочки родились и выросли в Краснодарском крае, в скромных условиях — без водопровода, горячей воды и отопления. Каждое утро мама, Зинаида, вынуждена была топить печь дровами и носить воду вручную.
Детские мечты и школьные годы
В детстве Алиса следовала примеру старшей сестры: обе писали стихи и рассказы, мечтая стать известными журналистками. Но, окончив школу, Алиса решила пойти другим путём. После работы в кубанском ВГТРК и местном отделении «РИА Новости» она выбрала сложный путь в сфере пиара. Девушка начала успешно продвигать крупные проекты в прессе.
Взлёт карьеры в мире PR
В её активе участие в организации зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, освещение строительства Крымского моста и проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. За заслуги перед страной Алису удостоили ордена Дружбы в 2021 году.
Скромная знаменитость
Несмотря на достижения, Алиса предпочитает оставаться в тени. В отличие от своей публичной сестры, она редко делится подробностями личной жизни. Известно лишь, что замужем за армянским предпринимателем Александром, живёт в собственном доме в Подмосковье и воспитывает маленькую дочь Ною.
Поддержка сестры
Сегодня Алиса продолжает трудиться на телеканале «Россия-1», наслаждается жизнью в столице, но часто вспоминает солнечный Краснодар, где прошло её беззаботное детство. Она всегда готова поддержать Маргариту и напомнить ей о счастливых моментах прошлого.