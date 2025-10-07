Звезды Голливуда предстали перед камерами на показе Chanel в Париже
Завершился показ модного бренда Chanel в Париже, на котором побывало множество знаменитостей. Кадры с места событий есть в наличии у Телеграм-канала VOICE.
На масштабную вечеринку Матье Блази в Гран-Пале явились Марго Робби, Пенелопа Крус и Тильда Суинтон. Последняя очень эффектно предстала перед камерами, а после – вернулась в свой привычный скромный образ.
Также на показе присутствовали любитель моды Педро Паскаль и Николь Кидман. Ее накануне модный дом объявил своим новым амбассадором. При этом, судя по настроению, звезда фильма «Догвилль» не особо разочарована грядущим разводом и продолжает наслаждаться жизнью как ни в чем не бывало.
Ранее стало известно, что Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет совместной жизни.
