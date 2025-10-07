Трамп подтвердил просьбу P. Diddy о помиловании

07 октября 2025, 10:04

Дональд Трамп (фото: whitehouse.org)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил просьбу о помиловании от известного рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известного под сценическим именем P. Diddy. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами в Белом доме.