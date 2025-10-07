Трамп подтвердил просьбу P. Diddy о помиловании
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил просьбу о помиловании от известного рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известного под сценическим именем P. Diddy. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
Трамп не стал вдаваться в подробности и не уточнил, рассматривает ли он возможность удовлетворения этой просьбы.
По информации портала TMZ, просьбу о помиловании передал близкий знакомый Комбса. Как утверждают источники издания, обсуждение состоялось на прошлой неделе – вскоре после оглашения приговора – и велось с сотрудником Белого дома, имеющим «прямой доступ к Трампу».
3 октября окружной суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к более чем четырём годам лишения свободы. Рэпера признали виновным в двух эпизодах транспортировки людей с целью занятия проституцией. При этом присяжные признали его невиновным по более тяжким обвинениям, включая вымогательство и торговлю людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение.
Сторона защиты настаивала на более мягком наказании – 14 месяцев заключения, в то время как прокуратура требовала более 11 лет тюрьмы.
