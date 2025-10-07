«Позор»: Анна Линникова обрушилась с критикой на «Мисс Россию-2025»

07 октября 2025, 01:30

Анна Линникова назвала позором итоги конкурса «Мисс Россия-2025»

Анна Линникова (Фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Победа 22-летней Анастасии Вензы на конкурсе «Мисс Россия-2025» вызвала бурную реакцию со стороны победительницы одного из прошлых соревнований Анны Линниковой. Свое мнение модель высказал в личном блоге.





Сразу после церемонии, прошедшей в концертном зале «Барвиха Luxury Village», новоиспеченную королеву красоты подвергли резкой критике. «Мисс Россия-2022» заявила, что сомневается в праве Вензы представлять Россию на международном конкурсе.



«Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне. Это я еще не смотрела интеллектуальный конкурс, сейчас гляну…», — отреагировала Линникова.