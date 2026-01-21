«Острое, кислое и сладкое»: Россиянам назвали продукты, которые нельзя употреблять натощак

21 января 2026, 16:28

Нутрициолог Чернышова: алкоголь и соки нельзя пить на голодный желудок

Фото: iStock/tashka2000

Острые, сладкие и кислые продукты не стоит употреблять натощак, поскольку такой завтрак может привести к проблемам с желудком. Об этом предупредила врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.





Так, эксперт посоветовала полностью исключить потребление на голодный желудок острых и перченых продуктов. Такая пища раздражает слизистую оболочку желудка, уточнила она.





«Не рекомендовано употребление на голодный желудок сладких продуктов — печенья, тортов, конфет или напитков с высоким содержанием сахара. Это нарушит обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, пользы от такого завтрака или перекуса будет больше», — отметила Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Постоянный воспалительный процесс приводит к тому, что слизистая пищевода вынуждена каждый раз восстанавливаться. А это, в свою очередь, вызывает активное деление клеток поврежденной оболочки, и при таком ускоренном обновлении возрастает вероятность мутаций и риски развития раковой опухоли», — предупредил онколог.