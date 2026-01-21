«Острое, кислое и сладкое»: Россиянам назвали продукты, которые нельзя употреблять натощак
Нутрициолог Чернышова: алкоголь и соки нельзя пить на голодный желудок
Острые, сладкие и кислые продукты не стоит употреблять натощак, поскольку такой завтрак может привести к проблемам с желудком. Об этом предупредила врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.
Так, эксперт посоветовала полностью исключить потребление на голодный желудок острых и перченых продуктов. Такая пища раздражает слизистую оболочку желудка, уточнила она.
«Не рекомендовано употребление на голодный желудок сладких продуктов — печенья, тортов, конфет или напитков с высоким содержанием сахара. Это нарушит обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, пользы от такого завтрака или перекуса будет больше», — отметила Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Нутрициолог призвала не пить натощак алкогольные напитки, а также соки и фреши, чтобы не вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и не повысить уровень глюкозы в крови.
В свою очередь онколог, хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных рассказал «Газете.Ru», что регулярное употребление очень острых продуктов и горячих напитков и других блюд приводит к постоянной травматизации слизистой оболочки пищевода, из-за чего развивается хроническое воспаление, которое может привести к злокачественному перерождению клеток.
«Постоянный воспалительный процесс приводит к тому, что слизистая пищевода вынуждена каждый раз восстанавливаться. А это, в свою очередь, вызывает активное деление клеток поврежденной оболочки, и при таком ускоренном обновлении возрастает вероятность мутаций и риски развития раковой опухоли», — предупредил онколог.
При этом острая еда ослабляет защитные механизмы пищевода, поддерживает воспалительный процесс, создавая условия для развития опухоли.
Отдельное внимание Бледных уделил маринадам и продуктам консервирования с содержанием уксуса, которые сильно раздражают слизистую оболочку ЖКТ, а при высокой концентрации могут вызвать химические ожоги.
Врач призвал сократить потребление острой и горячей пищи, а также маринованные продукты, чтобы минимизировать риски развития онкологических заболеваний.