Подмосковные врачи призвали определять размер детской порции «правилом ладони»
Правильное питание в раннем возрасте закладывает основу здорового роста и развития в будущем. Поэтому важно определить размер порции пищи, соответствующий возрасту, весу и физической активности ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Слишком большие порции могут привести к перееданию и ожирению, а недостаточные – к дефициту полезных веществ.
«Родители должны не навязывать ребёнку еду до чистой тарелки, а учить его прислушиваться к сигналам голода и насыщения. Это формирует здоровое отношение к еде с детства», – отметила заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова.При этом ориентироваться нужно не на нормы для взрослых, а на индивидуальные потребности малыша. Врачи советуют использовать так называемое «правило ладони»: объём порции белковой пищи (мясо, рыба и творог) должен быть равен детской ладони. А порция углеводов (каши, макароны) не должна превышать размера кулачка.
Овощи и фрукты можно предлагать в большом количестве, особенно в свежем виде.
«Правильное питание – не просто ежедневная необходимость, а фундамент здоровья, роста и умственного развития ребёнка. Поэтому важно, чтобы родители заботились не только о том, что ест ребёнок, но и о том, как он это делает», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.В министерстве напомнили, что у взрослых и детей – разные энергетические и питательные потребности. Например, ребёнку двух – трёх лет требуется значительно меньше калорий и белка, чем взрослому.