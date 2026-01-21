Подмосковные врачи призвали определять размер детской порции «правилом ладони»

21 января 2026, 18:39

Правильное питание в раннем возрасте закладывает основу здорового роста и развития в будущем. Поэтому важно определить размер порции пищи, соответствующий возрасту, весу и физической активности ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Слишком большие порции могут привести к перееданию и ожирению, а недостаточные – к дефициту полезных веществ.

«Родители должны не навязывать ребёнку еду до чистой тарелки, а учить его прислушиваться к сигналам голода и насыщения. Это формирует здоровое отношение к еде с детства», – отметила заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова.

«Правильное питание – не просто ежедневная необходимость, а фундамент здоровья, роста и умственного развития ребёнка. Поэтому важно, чтобы родители заботились не только о том, что ест ребёнок, но и о том, как он это делает», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.