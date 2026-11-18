18 ноября 2026, 12:51

Врач Лусон: Промышленные соусы могут превратить любое полезное блюдо во вредное

Фото: iStock/Olga Yastremska

Один продукт способен превратить любое полезное блюдо во вредное. Об этом сообщила диетолог Ана Лусон, передает издание HuffPost.