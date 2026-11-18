Диетолог назвала превращающий любое полезное блюдо во вредное продукт
Один продукт способен превратить любое полезное блюдо во вредное. Об этом сообщила диетолог Ана Лусон, передает издание HuffPost.
По ее словам, речь идёт о промышленных соусах, таких как кетчуп, барбекю и соус «Цезарь». Врач отметила, что на их этикетках можно обнаружить скрытые сахара, включая глюкозные сиропы, фруктозу и модифицированные крахмалы. Эти добавки присутствуют даже в соусах, которые не воспринимаются как сладкие, подчеркнула Лусон.
Кроме того, такие продукты содержат значительное количество вредных жиров, соли и усилителей вкуса, добавила диетолог. Она классифицировала промышленные соусы как наименее полезные продукты с точки зрения питательной ценности.
В связи с этим специалист рекомендовала готовить домашние заправки для блюд. Одним из возможных вариантов является соус на основе греческого йогурта, столовой ложки тахини (кунжутной пасты), небольшого количества лимонного сока, щепотки тмина и соли.
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