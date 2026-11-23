23 ноября 2026, 10:47

Диетолог Русакова заявила о возможности ускорить метаболизм без жестких диет

Фото: iStock/RossHelen

Замедленный обмен веществ лишь в редких случаях становится причиной лишнего веса, а жесткие диеты, напротив, тормозят метаболизм. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, от чего на самом деле зависит скорость обмена веществ и как на нее повлиять без вреда для организма.