Диетолог развеяла миф о замедленном метаболизме как главной причине ожирения
Замедленный обмен веществ лишь в редких случаях становится причиной лишнего веса, а жесткие диеты, напротив, тормозят метаболизм. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, от чего на самом деле зависит скорость обмена веществ и как на нее повлиять без вреда для организма.
По словам специалиста, замедленный метаболизм как причина ожирения встречается редко и обычно связан со снижением функции щитовидной железы, синдромом Кушинга или редкими генетическими синдромами. При этом у людей с большим весом энерготраты покоя обычно даже выше, так как организму требуется больше энергии для поддержания массы тела.
Подтвердить низкий уровень метаболизма можно только с помощью специальных приборов — метаболографов, подчеркнула Русакова. Любые другие рассуждения о скорости обмена веществ без аппаратной диагностики являются субъективными.
Диетолог также объяснила, почему люди с лишним весом часто ошибаются в оценке съеденного: продукты малого объема могут быть высококалорийными, а разброс цифр калорийности в приложениях и на маркировках велик из-за естественных различий в калораже продуктов.
Скорость обмена веществ зависит от мышечной массы (чем ее больше, тем выше метаболизм), бытовой активности, а также от сна и стресса, которые влияют на гормоны голода и сытости. При хроническом недосыпе организм переходит в режим экономии энергии, повышая тягу к калорийной пище.
Ускорить обмен веществ помогает умеренный дефицит калорий, тогда как жесткие диеты и голодание заставляют тело воспринимать ситуацию как голод, снижать расход энергии и замедлять метаболизм из-за адаптивного термогенеза. При гипотиреозе медикаментозная нормализация функции щитовидной железы, в свою очередь, приводит к увеличению скорости обмена веществ.
Читайте также: